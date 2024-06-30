Таянье ледняков могло вызвать пожары в Сибири

СОкрещение льда в Российской Арктике названо причной лесных пожаров

4:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Лесные возгорания, как одно из следствий изменений климата, все чаще фигурируют в новостях. Огонь уничтожает леса в Северной Америке, Австралии, Сибири, Амазонии и других уголках планеты.

Фото: PublicDomainPictures.net by Jean Beaufort, CC0

Основными последствиями пожаров называют масштабные выбросы углерода, а также твердых мелкодисперсных частиц PM2,5 (сажа, пыль и иные), которые могут проникать в легкие и затруднять их функционирование.

Кроме того, эти стихийные бедствия приносят убытки мировой экономике: Naked Science изложил, как лесные пожары в Сибири подняли уровень избыточной смертности в азиатских странах, что вынудило их тратить значительные средства ежегодно. В связи с такими серьезными последствиями исследование причин, порождающих лесные пожары, в настоящее время представляется чрезвычайно актуальным.

Их частота, как установили ранее, зависит от ряда факторов: засухи, низкого уровня осадков (которые влияют на температуру воздуха над поверхностью), молний и т. д. Все эти аспекты, в свою очередь, подвержены воздействию атмосферных циркуляций.

Международная группа климатологов из Китая, США, Австралии и Великобритании решила разобраться, что приводит к сильным лесным пожарам в Сибири. Фактически, с 2003 по 2020 год в Восточной Сибири количество пожаров увеличилось, а в 2021 году выбросы СО2 от пожаров в Евразии оказались самыми крупными за 21 год — на 150% превысили среднегодовой уровень. В новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые предположили, что этому способствует потепление в Арктике.

Они провели анализ на основе спутниковых данных и климатических изменений в Восточной Сибири, связанных с блокирующими явлениями. Также они разработали климатические модели, оценив индекс пожароопасной погоды и дефицит давления водяного пара (разность между давлениями насыщенного пара и его фактического содержания в воздухе; высокое значение создает пожароопасные условия).

Было выявлено, что с 1979 по 2021 год среднесуточный индекс пожароопасности летом отрицательно коррелирует с аномальной концентрацией морского льда в том же промежутке времени. Наибольшая связь была замечена с 2004 года. По мнению климатологов, это указывает на взаимосвязь между летними лесными пожарами в Восточной Сибири и изменениями в Российской Арктике. Показатели согласуются с другими данными о площадях выгоревших территорий и выбросах — за последние 20 лет количество лесных пожаров в изучаемом регионе увеличивалось в направлении полюсов.

Для повторной проверки результатов климатологи проанализировали изменчивость в дефиците давления водяного пара в Восточной Сибири за период с 2004 по 2021 годы. Оказалось, что этот дефицит увеличивался на протяжении изученного временного отрезка, что соответствует тенденции повышения индекса пожароопасности. Согласно оценкам климатологов, около 79% влияния арктического потепления приходится на дефицит давления водяного пара. Из этого авторы статьи сделали вывод, что примерно 79% увеличения лесных пожаров восточной Сибири обусловлено сокращением льда в Российской Арктике.

Согласно ученым, быстрая потеря льда может серьезно усилить лесные пожары в северных широтах Восточной Сибири. Потепление Арктики и блокирующие климатические явления создают благоприятные условия для возгорания лесов, поскольку молнии становятся более частыми, а осадков меньше, что приводит к обеспечению сухости почвы и поверхностного воздуха. Интересно, что аналогичный эффект наблюдается в Северо-Восточном Китае, где частые лесные пожары связывают с таянием льдов в Беринговом море.