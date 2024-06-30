В Ладожском озере найдено вековое судно

Участники миссии отечественного Центра исследований подводного мира 1XPEDITION с использованием эхолокатора обнаружили вековое судно, которое покоилось на глубине 34 метра в Ладожском озере. По мнению специалистов, его построили в Финляндии в финале XIX — начале XX века.
Во время изучения судна ныряльщики заметили, что его борта украшены изображениями легендарного монстра Левиафана.
На палубе и внутренних отсеках были найдены телеграф, рулевое колесо, керамические сосуды, фарфоровая раковина, чаша, возможно, содержащая жемчуг, и кирпичи для камина, изготовленные в Швеции.
Участники экспедиции предположили, что корабль с изображением Левиафана возможно принадлежал пиратам, так как образ огромного морского змея обычно не ассоциируется с торговыми и пассажирскими судами.
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