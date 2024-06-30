В Финляндии изобретен генератор чистейшей энергии

Финские специалисты превратили двигатель в генератор экологически чистой энергии

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Финская организация Wärtsilä Energy пройдет первую фазу аттестации своей свежей электростанции. Она характеризуется как наиболее экологически безопасная из всех имеющихся, поскольку вообще не выделяет выбросов в процессе работы.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Точнее, так будет в перспективе, когда электростанция полностью перейдет на использование водорода, а пока что использует природный газ.

За основу станции взят морской мотор Wärtsilä 31, который заслужил место в Книге рекордов Гиннеса как наиболее продуктивный в своей категории. У него наивысшая мощность на один цилиндр среди аналогов. Колоссальные ДВС являются узкой специализацией компании Wärtsilä, однако руководство недавно приняло решение о расширении деятельности в области производства энергии.

Модернизированный в генератор мотор получил индекс 31SG-H2. Он способен функционировать на чистом водороде, природном газе или их смеси. Одним из ключевых преимуществ устройства является простое и быстрое управление мощностью, которая может гибко регулироваться в соответствии с потребностями потребителей. Этот генератор специально адаптировали для компенсации колебаний в электросети, в основном питающейся энергией из возобновляемых источников.

Ожидается, что сертификация новинки завершится в 2026 году. Однако потребуется еще значительное количество времени, чтобы оценить воздействие такого типа генерации на надежное обеспечение энергией промышленности и инфраструктуры.