В Финляндии изобретен генератор чистейшей энергии

Финская организация Wärtsilä Energy пройдет первую фазу аттестации своей свежей электростанции. Она характеризуется как наиболее экологически безопасная из всех имеющихся, поскольку вообще не выделяет выбросов в процессе работы.
Точнее, так будет в перспективе, когда электростанция полностью перейдет на использование водорода, а пока что использует природный газ.
За основу станции взят морской мотор Wärtsilä 31, который заслужил место в Книге рекордов Гиннеса как наиболее продуктивный в своей категории. У него наивысшая мощность на один цилиндр среди аналогов. Колоссальные ДВС являются узкой специализацией компании Wärtsilä, однако руководство недавно приняло решение о расширении деятельности в области производства энергии.
Модернизированный в генератор мотор получил индекс 31SG-H2. Он способен функционировать на чистом водороде, природном газе или их смеси. Одним из ключевых преимуществ устройства является простое и быстрое управление мощностью, которая может гибко регулироваться в соответствии с потребностями потребителей. Этот генератор специально адаптировали для компенсации колебаний в электросети, в основном питающейся энергией из возобновляемых источников.
Ожидается, что сертификация новинки завершится в 2026 году. Однако потребуется еще значительное количество времени, чтобы оценить воздействие такого типа генерации на надежное обеспечение энергией промышленности и инфраструктуры.
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