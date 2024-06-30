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NASA смоделировало сближение астероида с Землей

В NASA отработали опасное сближение астероида с Землей

1:59
Наука

На прошлой неделе Служба координации планетарной защиты НАСА и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) провели очередное учебное мероприятие (проводится раз в два года) действий в случае приближения к Земле опасного астероида.

В NASA отработали опасное сближение астероида с Землей
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

"Главным героем" данной выдуманной ситуации стал недавно обнаруженный астероид, вероятность столкновения Земли с которым через 14 лет составляет 72 %. По условиям учений об астероиде почти ничего неизвестно — в частности, его размер и траектория движения.

Во время штабных учений приняли участие около 100 экспертов из НАСА, FEMA и различных организаций из других стран. Они определили возможные сроки и методы воздействия на приближающийся астероид (например, кинетическими ударами или пучками ионов), учитывая необходимость дополнительной информации и спешность запуска оборонительной космической миссии. Также отрабатывались вопросы глобального сотрудничества в рамках ООН.

По данным краткого отчета НАСА, в ходе учений были выявлены некоторые затруднения. Среди них замечены препятствия в процессах принятия решений, неопределенность в финансировании космических миссий, отсутствие планов по устранению последствий стихийных бедствий, вызванных падением астероида, и другие.

Во время учений использовались последние данные миссии НАСА DART, в рамках которой в прошлом году было вызвано столкновение с астероидом Диморфос, чтобы проверить возможность принудительного изменения его траектории полета.

К счастью, вероятность реального столкновения Земли с опасными астероидами крайне мала. Тем не менее стоит сохранять бдительность относительно неожиданных космических объектов. Примером этому может служить событие с загромождением в 2013 году челябинского метеорита.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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