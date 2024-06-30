Российские ученые изобрели новый метод добычи масел

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В России нашли способо ускорить производство растительных масел

1:18
Наука

Биотехнологами фирмы "Биоинтех" из города Югра в Кемеровской области выработана перспективная методика, которая способствует ускорению самого процесса добычи растительных жиров практически любого типа в 5 раз. При этом получаемые по этому способу образцы соответствуют по качеству маслу холодного отжима.

В России нашли способо ускорить производство растительных масел
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

По информации, полученной, в компании "Биоинтех" была разработана и протестирована экспериментальная линия, где проводится так называемая "экологическая" процедура извлечения растительных жиров, которая выполняет обработку в 5 раз быстрее, чем обычные технологические приемы.

Такой метод обеспечивает получение продукции высокой степени качества из возможных семян почти всех видов масличных культур, а также из производственных остатков — это оболочка подсолнечника, концентраты фосфатидов, а также отходы со шротами.

Эффективность разработки технологов из Юрги подтверждена проверкой в инновационном центре "Сколково", а сама компания "Биоинтех" стала резидентом этого инновационного центра, благодаря чему получила больше возможностей для дальнейшей работы, а также различные налоговые и таможенные преимущества и другие меры поддержки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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