Российские ученые изобрели новый метод добычи масел

В России нашли способо ускорить производство растительных масел

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Биотехнологами фирмы "Биоинтех" из города Югра в Кемеровской области выработана перспективная методика, которая способствует ускорению самого процесса добычи растительных жиров практически любого типа в 5 раз. При этом получаемые по этому способу образцы соответствуют по качеству маслу холодного отжима.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

По информации, полученной, в компании "Биоинтех" была разработана и протестирована экспериментальная линия, где проводится так называемая "экологическая" процедура извлечения растительных жиров, которая выполняет обработку в 5 раз быстрее, чем обычные технологические приемы.

Такой метод обеспечивает получение продукции высокой степени качества из возможных семян почти всех видов масличных культур, а также из производственных остатков — это оболочка подсолнечника, концентраты фосфатидов, а также отходы со шротами.

Эффективность разработки технологов из Юрги подтверждена проверкой в инновационном центре "Сколково", а сама компания "Биоинтех" стала резидентом этого инновационного центра, благодаря чему получила больше возможностей для дальнейшей работы, а также различные налоговые и таможенные преимущества и другие меры поддержки.