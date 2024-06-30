Российские ученые изобрели новый метод добычи масел

Биотехнологами фирмы "Биоинтех" из города Югра в Кемеровской области выработана перспективная методика, которая способствует ускорению самого процесса добычи растительных жиров практически любого типа в 5 раз. При этом получаемые по этому способу образцы соответствуют по качеству маслу холодного отжима.
По информации, полученной, в компании "Биоинтех" была разработана и протестирована экспериментальная линия, где проводится так называемая "экологическая" процедура извлечения растительных жиров, которая выполняет обработку в 5 раз быстрее, чем обычные технологические приемы.
Такой метод обеспечивает получение продукции высокой степени качества из возможных семян почти всех видов масличных культур, а также из производственных остатков — это оболочка подсолнечника, концентраты фосфатидов, а также отходы со шротами.
Эффективность разработки технологов из Юрги подтверждена проверкой в инновационном центре "Сколково", а сама компания "Биоинтех" стала резидентом этого инновационного центра, благодаря чему получила больше возможностей для дальнейшей работы, а также различные налоговые и таможенные преимущества и другие меры поддержки.
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