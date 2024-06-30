В России создадут круизное судно для Арктики

"Алмаз" создаст круизное судно "Кунашир" для путешествий по арктическому региону

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты фирмы МКБ "Алмаз", включенной в структуру российской ОСК, создали проектную документацию для круизного судна "Кунашир", предназначенного для путешествий в морях арктического региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, CC BY-SA 3.0

В качестве основы для этого проекта был выбран дизайн универсальных ледоколов серии 23550.

По информации, "Кунашир" будет осуществлять плавания в водах Арктики и Атлантики, а также перевозить пассажиров по Северным морям с предусмотренной возможностью удобной высадки туристов на не обустроенных берегах.

В дополнение, "Кунашир" может проводить исследовательские и разнообразные экспедиционные выходы, на нем предусмотрено размещение беспилотных летательных аппаратов и вертолета, а также на борту будут иметься катера для экскурсий, изучения ближайших айсбергов и знакомства с местной фауной и флорой.

Арктическое плавучее судно "Кунашир" способно вместить до 74 пассажиров, для которых будут предложены уютные каюты различных классов, включая варианты с балконом, площадью от 22 до 59 квадратных метров, а экипаж состоит из 55 членов команды.

При водоизмещении около 9000 тонн и длине в 112 метров судно имеет наибольшую ширину приблизительно 20 метров. Оно может преодолевать 1,7-метровые льды (класс льда — Arc7), а автономность "Кунашира" составляет 35 дней с максимальным пробегом до 8000 морских миль при экономичной скорости движения.