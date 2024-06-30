Калининградский "Автотор" запустит собственное производство

В России появится новый автопроизводитель: "Автотор" начнет выпуск своих машин

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Калининградское предприятие по сборке автомобилей "Автотор", которое в течение примерно четверти века собирало иностранные машины, недавно потеряло своих партнеров из Европы и Кореи.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

Тем не менее, компания смогла быстро возобновить свою работу и начать производство моделей азиатских автопроизводителей.

Более того, на заводе "Автотор" активно готовятся к запуску производства собственного автомобиля в форме малогабаритного электрического автомобиля для частных лиц, городских и бытовых служб.

По словам главы "Автотора" Дениса Пака, первым собственным автомобилем завода станет компактный городской электрокар, максимально близкий по размерам к автомобилям класса "А".

Этот автомобиль будет доступен для компаний B2B, частных лиц, а также получит несколько специальных версий, таких как логистический транспорт, автомобиль для развозки товаров, модификация для людей с ограниченными физическими возможностями, варианты для государственных учреждений, различных социальных служб и других.

Напомним, что начало разработки собственного электромобиля "Автотора", который, вероятнее всего, будет назван "Амбер", состоялось в 2022 году, а примерно через год заводские специалисты начали его испытания. На данный момент точные сроки старта массового производства электрокара пока не обозначены.