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Калининградский "Автотор" запустит собственное производство

В России появится новый автопроизводитель: "Автотор" начнет выпуск своих машин

1:29
Наука

Калининградское предприятие по сборке автомобилей "Автотор", которое в течение примерно четверти века собирало иностранные машины, недавно потеряло своих партнеров из Европы и Кореи.

В России появится новый автопроизводитель: "Автотор" начнет выпуск своих машин
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

Тем не менее, компания смогла быстро возобновить свою работу и начать производство моделей азиатских автопроизводителей.

Более того, на заводе "Автотор" активно готовятся к запуску производства собственного автомобиля в форме малогабаритного электрического автомобиля для частных лиц, городских и бытовых служб.

По словам главы "Автотора" Дениса Пака, первым собственным автомобилем завода станет компактный городской электрокар, максимально близкий по размерам к автомобилям класса "А".

Этот автомобиль будет доступен для компаний B2B, частных лиц, а также получит несколько специальных версий, таких как логистический транспорт, автомобиль для развозки товаров, модификация для людей с ограниченными физическими возможностями, варианты для государственных учреждений, различных социальных служб и других.

Напомним, что начало разработки собственного электромобиля "Автотора", который, вероятнее всего, будет назван "Амбер", состоялось в 2022 году, а примерно через год заводские специалисты начали его испытания. На данный момент точные сроки старта массового производства электрокара пока не обозначены.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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