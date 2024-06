Нейросети лишили "политической" ветки развития

OpenAI объявила о том, что они убрали из публичного доступа VIC — специфическую версию нейросети ChatGPT, которая была обучена выполнять обязанности политика и руководителя.

