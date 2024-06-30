Нейросети лишили "политической" ветки развития

OpenAI удалила "политическую" ветку развития VIC из публичного доступа

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

OpenAI объявила о том, что они убрали из публичного доступа VIC — специфическую версию нейросети ChatGPT, которая была обучена выполнять обязанности политика и руководителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Ее создатель, местный житель Шайенна в штате Вайоминг, Виктор Миллер, не ограничен никакими запретами и сохраняет возможность поддерживать личное взаимодействие с чат-ботом. Он обещает продолжать свое политическое участие и старается познакомить общественность с необычным кандидатом на должность мэра.

VIC был признан недопустимым из-за официального заявления OpenAI от января текущего года, в котором было запрещено его использование в политических мероприятиях. Например, разработку избирательной агитации и ее публикацию. Однако VIC выдает себя за политика, сам же составляет речи и продвигает себя на различных цифровых платформах, что напрямую нарушает запрет.

По словам Миллера, на создание искусственного интеллекта в роли политика его подтолкнуло недовольство медлительностью сотрудников мэрии. Работники данной структуры в данный момент лишены стимулов для эффективного и оперативного выполнения своих обязанностей, однако новое руководство могло бы быстро найти подходящих сотрудников. С применением своего интеллектуального потенциала ИИ мог бы оптимизировать все трудовые процессы и освободить часть сотрудников от бесполезных задач.

Джен Голбек, преподаватель Колледжа информационных наук Университета Мэриленд, разъясняет главную угрозу данного явления. Руководящая позиция предполагает, что лицо, занимающее эту должность, будет принимать решения, которые должны быть исполнены.

Однако в данном случае ИИ не подпадает под такие обязательства, так как сервера OpenAI распределены по всей стране, что делает невозможным наказать за неосмотрительные действия. В "правильном" сценарии ИИ должен анализировать ситуацию и предлагать варианты действий, оставляя выбор за оператором — живым человеком.