Чем больше грудь, тем легче летом: дамы с пышными формами лучше чувствуют себя в жару

Ученые университета Саутгемптон выяснили, в чем состоит взаимосвязь размер груди и интенсивность выделения пота.
"У обладательниц большого размера бюста меньше потовых желез, и поэтому выделяется меньше пота на груди", — рассказала эксперт Ханна Блаунт.
Многие раньше заблуждались в том, что чем больше грудь, тем больше женщины потеют. Однако это оказалось мифом. На самом же деле все наоборот.
Соответствующие эксперименты провели в климатической камере с использованием 3D-сканирования для точности определения поверхности груди. Ученые использовали специальную бумагу, которая вступает в реакцию с естественными выделениями.
В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 18 до 55 лет.
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