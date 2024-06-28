Чем больше грудь, тем легче летом: дамы с пышными формами лучше чувствуют себя в жару

Experimental Physiology: Женщины с большой грудью легче переносят жару

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые университета Саутгемптон выяснили, в чем состоит взаимосвязь размер груди и интенсивность выделения пота.

Фото: wikimedia.org by Novafly, CC BY-SA 2.0

"У обладательниц большого размера бюста меньше потовых желез, и поэтому выделяется меньше пота на груди", — рассказала эксперт Ханна Блаунт.

Многие раньше заблуждались в том, что чем больше грудь, тем больше женщины потеют. Однако это оказалось мифом. На самом же деле все наоборот.

Соответствующие эксперименты провели в климатической камере с использованием 3D-сканирования для точности определения поверхности груди. Ученые использовали специальную бумагу, которая вступает в реакцию с естественными выделениями.

В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 18 до 55 лет.