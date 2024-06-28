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NASA хочет отказаться от использования российских транспортных кораблей "Прогресс" для доставки грузов

Эксперт Пушкин исключил скорый отказ от "Прогрессов" для доставки грузов на МКС

3:15
Наука

В четверг NASA объявила о контракте с компанией Leidos, Inc. из Рестона, штат Вирджиния, на сопровождение грузовых миссий по программе Международной космической станции, "Артемида" и другим. Соглашение на общую сумму 476,5 миллиона долларов США заключено на период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2026 года.

Эксперт Пушкин исключил скорый отказ от "Прогрессов" для доставки грузов на МКС
Фото: NASA is licensed under public domain

Получается, российские космические грузовики "Прогресс" — всё, больше не нужны? Об этом Pravda.Ru поговорила с независимым экспертом по космосу Павлом Пушкиным.

"Нет, "Прогресс" точно не всё", — заверил он.

"Просто это же совместная станция, и в основном её снабжали те участники, которые там в процентном соотношении участвовали в создании станции. И так сложилось, условно говоря, нам повезло, что у США не было своих кораблей снабжения — ни пилотируемых, ни грузовых, никаких не было, у европейцев что-то такое небольшое было. И нам казалось, что это будет вечная история. Нет, они создали свои аппараты на замену, создают дальше, развиваются, используют МКС дальше в качестве просто такого экспериментального хаба, с которого они отрабатывают эти новые аппараты", — объяснил собеседник издания.

"Естественно, "Прогресс" будет дальше летать по нашим задачам, то есть у нас есть снабжение. То есть просто если нам раньше отдавали, условно говоря, 100% снабжения, то теперь нам отдадут то, что положено по изначальной задумке было, какой-то процент, 30%, я сейчас цифру точно не назову, но вот какая-то доля всего лишь будет. И дальше "Прогресс" будет снабжать, то есть он летает, это наш аппарат, наши российские задачи он будет выполнять, снабжение специальными грузами на МКС для наших российских миссий, может быть, для совместных, воду возить дальше будет, топливо. Кстати, снабжение топливом только "Прогресс", насколько я понимаю, может осуществлять, базовый модуль МКС, который делался в Центре Хруничева", — заметил он.

В перспективе наши заокеанские партнёры будут стараться по максимуму переходить на свою технику. "Но опять же, это не из-за того, что нам ввели такие санкции, а из-за того, что они сами опростоволосились когда-то, у них ничего не было, мы почему-то по результатам сделали выводы, что всё - теперь мы обязаны возить всегда, и всегда у нас будет хорошо. Но американцы одумались и вовремя начали свои компании контрактами загружать и снабжать своими аппаратами. Вот и всё", — заключил Павел Пушкин.

"То есть ничего здесь такого прямо плохого не произошло. А вот что в 2030-м или 2031 году затопят станцию, что дальше будет — вот здесь вопрос", — добавил он.

Leidos уже около 50 лет сотрудничает с NASA, в том числе по части обеспечения жизнедеятельности астронавтов — компания занимается упаковкой и подготовкой грузов для их отправки в космос.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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