СКИФ признан самым современным источником синхротронного излучения в мире

Начата сборка оборудования на малом кольце коллайдера ЦКП "СКИФ"

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Начата сборка оборудования на малом кольце строящегося Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщила пресс-служба министерства науки и инновационной политики Новосибирской области в пятницу.

Фото: Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области is licensed under public domain

На стройплощадку уже привезли более 40 тонн высокотехнологичного оборудования, в том числе 44 гирдера — здоровенные металлические подставки под мощные магниты ускорителя. Их предстоит смонтировать с неслыханной доселе точностью 70 мкм, для чего сначала будут проведены прецизионные геодезические изыскания на малом кольце периметром 158 метров.

"Как только 20 июля будет готово здание инжектора, мы начнём перевозку и монтаж оборудования: не только гирдеров и линейного ускорителя, но и источников питания, всей электроники", — сообщил директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН академик РАН Павел Логачёв.

"СКИФ спроектирован как самый современный источник синхротронного излучения в мире, и мы шаг за шагом движемся к цели", — похвалился директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН академик РАН Валерий Бухтияров.

По его прогнозам, такими темпами до конца года коллайдер в наукограде Кольцово будет достроен, в 2025-м — испытан и с 2026-го — введён в промышленную эксплуатацию.