Для предсказания серийных убийств нейросеть научат закономерностям в поведении маньяков

В Московском институте электронной техники начата работа над программой, предсказывающей место и время серийных убийств, пишут argumenti.ru в пятницу.
В основе разработки — нейросеть, которой обучат на данных порядка 250 раскрытых уголовных дел. По ним она выделит ключевые факторы, определяющие поведение преступников — от расписания общественного транспорта поблизости от места нападения до фаз Луны (установлено, что Андрей Чикатило свершил 95% злодеяний в период убывающей луны).
Пока определено 35 криминалистических признаков для анализа, в дальнейшем их станет, скорее всего, больше, особенно если будут позволять вычислительные мощности.
Перспективы разработки оцениваются неоднозначно. С одной стороны, на Западе подобные программы уже применяются — автора сами признают, что их продукт не уникален. С другой — поведение маньяков не всегда отличается системностью.
Время покажет — работа только начата, учёные ищут источники финансирования для её продолжения.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.