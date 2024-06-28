Для предсказания серийных убийств нейросеть научат закономерностям в поведении маньяков

В МИЭТ разработали программу для предсказания серийных убийств

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В Московском институте электронной техники начата работа над программой, предсказывающей место и время серийных убийств, пишут argumenti.ru в пятницу.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0 public domain

В основе разработки — нейросеть, которой обучат на данных порядка 250 раскрытых уголовных дел. По ним она выделит ключевые факторы, определяющие поведение преступников — от расписания общественного транспорта поблизости от места нападения до фаз Луны (установлено, что Андрей Чикатило свершил 95% злодеяний в период убывающей луны).

Пока определено 35 криминалистических признаков для анализа, в дальнейшем их станет, скорее всего, больше, особенно если будут позволять вычислительные мощности.

Перспективы разработки оцениваются неоднозначно. С одной стороны, на Западе подобные программы уже применяются — автора сами признают, что их продукт не уникален. С другой — поведение маньяков не всегда отличается системностью.

Время покажет — работа только начата, учёные ищут источники финансирования для её продолжения.