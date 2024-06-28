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Разработана безопасная альтернатива ядохимикатам для сельского хозяйства — природного происхождения

Новосибирские химики синтезировали и запатентовали безопасный биопестицид новохизоль

Наука

Пестициды — неизбежное зло в сельском хозяйстве. Если не бороться с вредителями — урожайность будет безобразно низкой, если вообще хоть что-то вырастет. Лучше тогда и вовсе не затевать занятие этой и без того не особо рентабельной деятельностью.

Новосибирские химики синтезировали и запатентовали безопасный биопестицид новохизоль
Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Перспективное направление в разработке средств защиты растений — биопестициды, вещества природного происхождения, менее токсичные для человека. Самый известный пример — хитозан — модификация хитина, входящего в состав клеточных стенок ракообразных, насекомых и грибов. Он хорошо расправляется с вредителями, но недостатков не лишён — недостаточно стабилен и плохо растворим в воде, а из-за низкой адгезии к тканям растений им трудно обрабатывать посевы.

Учёные Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН совместно с европейскими коллегами синтезировали и запатентовали производное хитозана — новохизоль. Об этом сообщила пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН в среду.

Новый препарат не только избавлен от вышеупомянутых минусов, но и обзавёлся "бонусом" — может соединяться с другими биологически активными веществами. "А значит, на его основе можно делать комплексные биопестициды, которые будут ещё более эффективными в решении тех или иных конкретных задач защиты растений", — рассчитывает ведущий научный сотрудник ИЦИГ СО РАН доктор биологических наук Андрей Щербань.

По его словам, новохизоль создавался изначально для медицинского применения. В ИЦИГ СО РАН намерены испытать его на мягкой пшенице в качестве биопестицида и средства доставки биологически активных соединений к корневой системе растений, а также изучить молекулярный механизм действия.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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