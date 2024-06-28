Анонсирован запуск нового российского коллайдера ЦКП "СКИФ"

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ЦКП "СКИФ" запустят к 2026-му, обещал директор Института катализа Валерий Бухтияров

1:52
Наука

Центр коллективного пользования "СКИФ" (Сибирский кольцевой источник фотонов) будет запущен в промышленную эксплуатацию с 2026 года, обещал директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

ЦКП "СКИФ" запустят к 2026-му, обещал директор Института катализа Валерий Бухтияров
Фото: ЦКП "СКИФ" is licensed under Public domain

В интервью ТАСС он раскрыл основные этапы реализации проекта. Строительство должно быть завершено до конца 2024 года. "Составлены графики по запуску первоочередных помещений, в которых Институт ядерной физики начнёт сборку соответствующего оборудования. То есть мы не будем ждать полной сдачи зданий — оно будет проходить параллельно с тем, что будет разворачиваться внутри. Практически все здания к концу 2024 года будут готовы", — уточнил учёный.

В 2025-м будет установлено и налажено высокотехнологичное оборудование. "Всегда при сдаче такого тяжёлого и сложного объекта происходит постепенное его включение. И на первых этапах есть такой термин — "доброжелательные" пользователи. Это ещё не конкурс, а мы приглашаем людей, которые, мы точно знаем, умеют работать на таких источниках, умеют работать на тех приборах, которые будут в первой очереди. И они, начиная с конца 2025 года, будут приезжать и начинать работать, вместе с ними мы будем отлаживать", — сказал Бухтияров.

"Я думаю, что в 2026 году мы сможем перейти к промышленной эксплуатации, будем проводить конкурс для всех желающих", — заключил он.

ЦКП "СКИФ" — уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения. Он представляет собой ускоритель с кольцом диаметром 240 метров и ещё 34 постройки различного назначения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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