Маленькие бабочки способны преодолевать огромные расстояния: репейницы пролетели более 4200 километров

Учёные впервые доказали, что бабочки репейницы способны совершать трансатлантические перелеты длиной более 4200 километров, достигая Южной Америки.
Репейницы, известные как бабочки-путешественницы, были обнаружены в нетипичном для них регионе — на побережье Французской Гвианы.
Жерар Талавера из Ботанического института Барселоны, вместе с международной командой, проанализировал возможные маршруты и ветровые потоки, выявив устойчивые воздушные течения из Западной Африки, способствующие такому перелету.
Генетический анализ пойманных бабочек показал их сходство с африканскими и европейскими популяциями, что исключило североамериканское происхождение. ДНК-анализ пыльцы на их телах и изучение изотопов водорода и стронция в крыльях подтвердили их африканское или западноевропейское происхождение, сообщает Nature Communications.
Ученые также подсчитали, что бабочки могли бы пролететь 4200 километров за 5-8 дней при благоприятных ветрах, без которых они могли бы преодолеть только 780 километров.
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