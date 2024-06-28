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Маленькие бабочки способны преодолевать огромные расстояния: репейницы пролетели более 4200 километров

Учёные обнаружили способность репейниц преодолевать большие расстояния

1:21
Наука

Учёные впервые доказали, что бабочки репейницы способны совершать трансатлантические перелеты длиной более 4200 километров, достигая Южной Америки.

Учёные обнаружили способность репейниц преодолевать большие расстояния
Фото: flickr.com by Sue Corbisez, CC BY 2.0

Репейницы, известные как бабочки-путешественницы, были обнаружены в нетипичном для них регионе — на побережье Французской Гвианы.

Жерар Талавера из Ботанического института Барселоны, вместе с международной командой, проанализировал возможные маршруты и ветровые потоки, выявив устойчивые воздушные течения из Западной Африки, способствующие такому перелету.

Генетический анализ пойманных бабочек показал их сходство с африканскими и европейскими популяциями, что исключило североамериканское происхождение. ДНК-анализ пыльцы на их телах и изучение изотопов водорода и стронция в крыльях подтвердили их африканское или западноевропейское происхождение, сообщает Nature Communications.

Ученые также подсчитали, что бабочки могли бы пролететь 4200 километров за 5-8 дней при благоприятных ветрах, без которых они могли бы преодолеть только 780 километров. 

Ранее сообщалось, что учёные сделали рога носорогов радиоактивными из-за браконьеров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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