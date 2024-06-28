Россия развернёт группировку из девяти спутников к 2027 году: компания "Стилспэйс" раскрыла планы

Российская компания планирует запустить второй спутник в 2025 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская компания "Стилспэйс" анонсировала запуск второго спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Стилсат" в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, CC BY-SA 4.0

По словам исполнительного директора компании Антона Бурмака, завершение развертывания группировки из девяти спутников намечено на 2027 год. Первый спутник сверхвысокого разрешения был успешно запущен в 2024 году и продемонстрировал отличные изобразительные и дешифровочные свойства.

Запуск второго спутника планируется на второй-третий квартал 2025 года. Сборка начнется в четвертом квартале 2024 года на собственном сборочном производстве компании в Москве, сообщает ТАСС.

Каждый спутник "Стилсат" весит 420 кг и обладает пространственным разрешением 50-60 см на пиксель, а полоса захвата составляет 12 км. Срок активного существования одного спутника на орбите составляет пять лет. Спутники предназначены для получения данных с высоким разрешением, которые могут быть использованы в различных областях, включая картографирование, мониторинг природных ресурсов и экологический контроль.

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