Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Португальские кораблики угрожают туристам на Пхукете
Можно ли отказаться от туристической страховки и вернуть деньги?
Учёные ответили, сколько слов знает собака
Применяйте эти методы для получения крупных и вкусных арбузов
Юрист предупредила водителей об ошибках при общении с сотрудниками ДПС
Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив
Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля
Как можно приготовить мелкую картошку в духовке, чтобы было вкусно
Соевый соус богат витаминами группы В
Россия развернёт группировку из девяти спутников к 2027 году: компания "Стилспэйс" раскрыла планы

Российская компания планирует запустить второй спутник в 2025 году

1:28
Наука

Российская компания "Стилспэйс" анонсировала запуск второго спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Стилсат" в 2025 году.

Российская компания планирует запустить второй спутник в 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, CC BY-SA 4.0

По словам исполнительного директора компании Антона Бурмака, завершение развертывания группировки из девяти спутников намечено на 2027 год. Первый спутник сверхвысокого разрешения был успешно запущен в 2024 году и продемонстрировал отличные изобразительные и дешифровочные свойства.

Запуск второго спутника планируется на второй-третий квартал 2025 года. Сборка начнется в четвертом квартале 2024 года на собственном сборочном производстве компании в Москве, сообщает ТАСС.

Каждый спутник "Стилсат" весит 420 кг и обладает пространственным разрешением 50-60 см на пиксель, а полоса захвата составляет 12 км. Срок активного существования одного спутника на орбите составляет пять лет. Спутники предназначены для получения данных с высоким разрешением, которые могут быть использованы в различных областях, включая картографирование, мониторинг природных ресурсов и экологический контроль.

Ранее сообщалось, что учёным удалось разгадать тайну сверхъяркой звезды Лебедь Х-3.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив
Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля
Как можно приготовить мелкую картошку в духовке, чтобы было вкусно
Соевый соус богат витаминами группы В
Товарищеские матчи пройдут между женскими сборными России и КНДР
От мощного урагана и града в Германии пострадали посевы на 70 тыс. гектарах
Как капроновые колготки помогают удалить следы дезодоранта с тёмной одежды?
Певец Шаман: "Моя жена — не только любимая женщина, но и лучший друг"
Ирина Безрукова рассказала, что хороший сон помогает ей сохранить молодость
Пассажирка с младенцем изгнана за неправильное обращение к стюардессе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников