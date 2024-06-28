Россия развернёт группировку из девяти спутников к 2027 году: компания "Стилспэйс" раскрыла планы

Российская компания "Стилспэйс" анонсировала запуск второго спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Стилсат" в 2025 году.
По словам исполнительного директора компании Антона Бурмака, завершение развертывания группировки из девяти спутников намечено на 2027 год. Первый спутник сверхвысокого разрешения был успешно запущен в 2024 году и продемонстрировал отличные изобразительные и дешифровочные свойства.
Запуск второго спутника планируется на второй-третий квартал 2025 года. Сборка начнется в четвертом квартале 2024 года на собственном сборочном производстве компании в Москве, сообщает ТАСС.
Каждый спутник "Стилсат" весит 420 кг и обладает пространственным разрешением 50-60 см на пиксель, а полоса захвата составляет 12 км. Срок активного существования одного спутника на орбите составляет пять лет. Спутники предназначены для получения данных с высоким разрешением, которые могут быть использованы в различных областях, включая картографирование, мониторинг природных ресурсов и экологический контроль.
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