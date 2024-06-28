Газированная вода упрочнит бетон и снизит выбросы СО2: разработан новый способ улучшения строительного материала

Учёные разработали новый способ упрочнения бетона

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Америки и Швейцарии разработали инновационный способ упрочнения бетона, использующий углекислый газ (СО2).

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver, PDM

Существующие методы повышения качества бетона включают карбонизацию затвердевшего и свежего бетона. В первом методе бетонные блоки помещают в камеру, где их обрабатывают потоками СО2 под высоким давлением. Во втором методе углекислый газ вводят непосредственно в бетонную смесь. Однако оба метода требуют значительных энергетических затрат и неэффективны в улавливании углекислого газа.

Новый метод, предложенный инженерами из Америки и Швейцарии, модернизирует процесс карбонизации свежего бетона. Вместо введения СО2 в смесь, углекислый газ растворяют в воде, смешанной с небольшим количеством цементного порошка, создавая "газированную воду". Этот раствор добавляется в бетон на этапе смешивания, что позволяет бетону быстрее и эффективнее поглощать СО2, сообщает Communications Materials.

Алессандро Ротта Лориа из Северо-Западного университета (США) отмечает, что полученная цементная суспензия обладает гораздо меньшей вязкостью по сравнению с обычной смесью для производства бетона. Это ускоряет процесс перемешивания и образование карбоната кальция, тем самым повышая прочность бетона.

Кроме повышения прочности, новый метод помогает снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Цементная и бетонная промышленность ответственна за 8% глобальных выбросов парниковых газов.