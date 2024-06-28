Рога носорогов превратили в радиоактивное оружие против браконьеров: учёные предложили необычный способ сохранения животных

Учёные сделали рога носорогов радиоактивными из-за браконьеров

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Южной Африки впервые ввели радиоактивный материал в рога живых носорогов для облегчения их обнаружения и борьбы с браконьерством.

Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, CC BY-SA 2.0

После успешной работы по сохранению популяции носорогов в Африке она снова начала расти, но проблема браконьерства остается острой. В прошлом году в Южной Африке было убито 499 носорогов. Браконьеры охотятся на носорогов ради их рогов, которые ценятся в азиатских странах за использование в традиционной медицине и стоят дороже золота, платины и бриллиантов.

Профессор Джеймс Ларкин из Университета Витватерсранда возглавил проект "Ризотоп", предложив использовать радиоактивность для борьбы с браконьерством. В июне его команда ввела низкие дозы нетоксичных радиоизотопов в рога 20 носорогов, живущих в биосферном заповеднике Уотерберг. Все процедуры проводились под строгим контролем ветеринаров, чтобы избежать вреда для животных.

Цель использования радиоактивных материалов — облегчить обнаружение браконьерских рогов в местах, таких как аэропорты и порты, а также сделать рога непригодными для употребления человеком. Это должно уменьшить их ценность и предотвратить браконьерство.

В течение следующих шести месяцев команда будет наблюдать за здоровьем носорогов. Если метод окажется успешным, его планируют применять и к другим животным, страдающим от браконьерства, таким как слоны и ящеры.

Ранее сообщалось, что учёные опровергли популярную гипотезу о причине вымирания мамонтов.