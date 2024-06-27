Разгадана одна из тайн Млечного пути: учёные раскрыли секрет сверхъяркой звезды Лебедь Х-3

Учёным удалось разгадать тайну сверхъяркой звезды Лебедь Х-3

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые с помощью аппарата NASA IXPE разрешили давнюю астрономическую загадку объекта Лебедь Х-3, системы из звезды и, вероятно, черной дыры в 24 тысячах световых лет от нас.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, CC BY 2.0

Лебедь Х-3 обнаружили в 1970-х, когда радиотелескопы зафиксировали мощные струи, вырывающиеся почти со скоростью света. Система скрыта за плотными слоями пыли и не видна в видимом свете.

Исследователи выяснили, что Лебедь Х-3 — рентгеновская двойная система, где массивная звезда Вольфа-Райе передает вещество компактному объекту, вероятнее всего, черной дыре. Звезда Вольфа-Райе проходит редкую фазу, излучая мощные звездные ветры, которые питают аккреционный диск вокруг компактного объекта, сообщает Хайтек.

Команда измерила поляризацию рентгеновского света от Лебедь Х-3 и обнаружила, что свет отражается от внутренних стенок воронкообразной полости в центре аккреционного диска. Также выяснилось, что вспышки Лебедь Х-3 прерывистые из-за эллиптической орбиты звезды вокруг компактного объекта. Структура воронки изменяется в зависимости от количества вещества, поступающего со звезды.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили графен в лунном грунте.