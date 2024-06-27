Опровергнута популярная гипотеза о вымирании мамонтов: "загадочное событие" послужило реальной причиной исчезновения

Учёные опровергли популярную гипотезу о причине вымирания мамонтов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Шерстистые мамонты выживали на острове Врангеля в течение 6000 лет после вымирания их материковых собратьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles Robert Knight, PDM

Новое геномное исследование показало, что их последняя популяция исчезла не из-за генетического инбридинга, как считалось ранее, а в результате внезапного и загадочного события.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, выявило, что популяция острова Врангеля, которая выросла с восьми до 300 особей, погибла 4000 лет назад не по генетическим причинам. ДНК-анализ 21 мамонта показал признаки инбридинга и низкого генетического разнообразия, но мутации были лишь умеренно вредными и постепенно исчезали.

Точная причина исчезновения мамонтов остается неизвестной, но предполагается, что это было внезапное событие. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы разгадать эту загадку, и считают, что их выводы важны для современных программ сохранения биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили, что в Монголии существовал океан.