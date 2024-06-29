Опрос показал, что люди стали меньше доверять ученым

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APPC: доверие общества к надежности и компетентности ученых упало на 8%

2:11
Наука

Общественное восприятие авторитета и надежности научных деятелей снизилось за последний год, как сообщается в новом докладе Центра государственной политики Анненберга (APPC) Пенсильванского университета в США. Исследование было опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

APPC: доверие общества к надежности и компетентности ученых упало на 8%
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Доклад APPC основан на данных социологических опросов, проведенных в 2023 и 2024 годах. Опросы выявили, что общественное отношение к науке и её представителям напрямую влияет на поддержку финансирования научных исследований.

Ключевыми факторами, определяющими общественное отношение, являются восприятие науки и учёных как заслуживающих доверия и компетентных специалистов, способных преодолевать предвзятость и исправлять ошибки. Также респондентов спросили, считают ли они, что деятельность исследователей приносит пользу стране и людям.

Новое исследование показало, что, несмотря на общее уважение к учёным, в 2024 году их компетентность воспринималась хуже по сравнению с 2023 годом: 70% против 77%. Доверие к научным сотрудникам также снизилось с 67% до 59%.

Кроме того, в 2024 году уменьшилось количество людей, считающих, что открытия учёных приносят пользу стране и обычным гражданам: 66% против 75% и 60% против 68% соответственно.

По мнению авторов доклада, снижение доверия к учёным может быть связано с такими неоднозначными проблемами, как изменение климата, пандемия COVID-19, а также с обеспокоенностью по поводу быстрого развития и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

Опрос также показал, что среди всех научных областей наименьшее доверие вызывают специалисты по ИИ — им доверяют лишь 12% респондентов. В то же время климатологам верят 39%, а учёным-медикам — 41%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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