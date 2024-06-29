Секреты Киренийского корабля раскрыты: новые данные шокируют ученыхм

Ученые уточнили датировку крушения античного Киренийского корабля у берегов Кипра

3:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате недавнего исследования, проведенного международной группой археологов, были получены новые данные о возрасте знаменитого Киренийского корабля, древнегреческого торгового судна, найденного у берегов Кипра в 1967 году.

Фото: pixabay.com by 851878, PDM

Команда ученых под руководством профессора Стерта Мэннинга из Корнеллского университета (США) провела тщательный анализ множества артефактов, найденных на борту корабля, и пришла к выводу, что судно затонуло позже, чем предполагалось ранее.

Исследователи сосредоточились на различных предметах, обнаруженных на Киренийском корабле, включая фрагменты шкур животных, осколки керамики и даже древние миндальные орехи, сохранившиеся в одной из амфор. Особый интерес представляли те артефакты, которые не подвергались обработке полиэтиленгликолем (ПЭГ) — полимером, широко используемым для консервации древних деревянных предметов.

Дело в том, что ПЭГ, производимый из ископаемых углеводородов, может искажать результаты радиоуглеродного анализа, завышая возраст исследуемых образцов.

Профессор Мэннинг и его коллеги смогли обойти эту проблему, обнаружив в музейных коллекциях небольшой фрагмент корабля, не обработанный ПЭГ. Кроме того, они изучили свойства других артефактов, не подвергавшихся воздействию этого полимера.

Ученые также разработали методику очистки древесины от ПЭГ и уточнили радиоуглеродную шкалу, используемую для определения возраста исторических объектов.

Результаты проведенных измерений подтвердили датировки, полученные несколько десятилетий назад при изучении монет, найденных на борту Киренийского корабля. Однако новые данные указывают на то, что античное судно затонуло на несколько лет позже, чем считалось ранее. Вместо предполагаемого ранее периода 294-290 гг. до н. э., исследователи теперь датируют крушение корабля 286-272 гг. до н. э.

Это открытие имеет важное значение не только для изучения самого Киренийского корабля, но и для археологии в целом. Профессор Мэннинг предполагает, что подобный подход можно применить для уточнения времени затопления других античных судов.

В частности, он упоминает возможность использования этой методики для исследования еще одного древнегреческого корабля, найденного в ноябре 2007 года у деревни Мазотос на южном побережье Кипра.

Киренийский корабль занимает особое место в археологии и истории античного мореплавания. Это единственный на данный момент хорошо сохранившийся пример торгового судна классической эпохи Древней Греции. Его обнаружение в 1967 году неподалеку от прибрежного города Кирения стало настоящей сенсацией в научном мире.

С тех пор корабль активно изучается историками и представителями различных научных дисциплин.

Помимо своей научной ценности, Киренийский корабль приобрел и важное культурное значение. Он стал одним из национальных символов греческой части Кипра, отражая богатое морское наследие острова и его связь с древнегреческой цивилизацией.

Новое исследование под руководством профессора Мэннинга не только уточняет датировку Киренийского корабля, но и демонстрирует важность междисциплинарного подхода в археологии. Сочетание традиционных методов изучения исторических артефактов с современными технологиями и методиками анализа позволяет ученым получать более точные и достоверные данные о прошлом.