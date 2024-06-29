Неандертальцы заботились о своих детях-инвалидах из сострадания

Испанские палеоантропологи из Университета Алькала выявили, что неандертальцы проявляли социальное поведение, выражающееся в сострадании к тяжело больным детям. Их исследование опубликовано в журнале Science Advances (SciAdv).
Ученые сделали свои выводы на основе анализа окаменевших останков небольшой группы неандертальцев, обитавших в пещере Кова-Негра в провинции Валенсия на территории современной Испании между 273 тыс. и 146 тыс. лет назад.
Исследователи обнаружили скелет молодого неандертальца, которому на момент смерти было около шести лет. Имя ребенку дали Тина, хотя его пол установить не удалось.
Анализ показал, что с рождения Тина страдала от серьезного заболевания внутреннего уха, которое вызывало полную глухоту, сильные приступы головокружения и неспособность поддерживать равновесие. Было ясно, что в доисторическом мире она не могла бы выжить без постоянной заботы со стороны взрослых членов группы.
Ученые отметили, что тот факт, что Тина дожила до шести лет, свидетельствует о постоянной поддержке со стороны ее группы и матери.
Антропологи заявили, что это открытие доказывает, что неандертальцы испытывали сострадание, а не действовали лишь из прагматических соображений.
"Долгое время было известно, что неандертальцы заботились о своих уязвимых товарищах. Однако все известные случаи касались взрослых особей, что заставляло некоторых ученых предполагать, что такое поведение было скорее обменом помощи, чем настоящим альтруизмом", — отметила ведущий автор исследования Мерседес Конде-Вальверде.
Кроме того, ученые подчеркнули, что случай Тины является самым ранним известным примером синдрома Дауна, так как ее патологии характерны для этого заболевания.
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