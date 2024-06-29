Историческая сенсация: в Австрии обнаружили древний христианский реликварий, который не видели 100 лет

Археологи обнаружили в Австралии реликварий 1500-летней давности

3:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время археологических раскопок на юге Австрии произошло поразительное открытие, которое привлекло внимание научного сообщества. Группа исследователей из Университета Инсбрука, работающая в древнем поселении в муниципалитете Иршен, нашла христианский реликварий в неизвестной ранее церкви.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

4 августа 2022 года команда под руководством археолога Джеральда Грабхерра обнаружила в раннехристианской церкви на холме Бургбихль мраморную святыню под алтарем боковой часовни. Размеры святыни составляли примерно 20 на 30 сантиметров.

Внутри находился уникальный артефакт — сильно фрагментированная шкатулка из слоновой кости, известная как "пикса". Она была богато украшена христианскими мотивами и представляла собой реликварий — особо почитаемый предмет в христианской традиции. Обычно такие реликварии забирают при оставлении церкви, но в этом случае он остался на месте.

Джеральд Грабхерр отметил исключительную редкость этой находки. По его словам, в мире известно около 40 таких шкатулок, и последний раз подобный артефакт был обнаружен около 100 лет назад. Большинство сохранившихся пикс хранятся в сокровищницах соборов или музеях.

С момента обнаружения 1500-летний реликварий находился на хранении в Университете Инсбрука. Ульрике Техтерле, руководитель реставрационной мастерской, подчеркнула сложность работы с таким хрупким материалом. Слоновая кость, особенно находившаяся долгое время в земле, очень чувствительна к изменениям влажности, и неправильное обращение может привести к необратимым повреждениям.

За два года кропотливой работы реставраторам удалось сохранить отдельные фрагменты пиксы, что позволило приступить к их научному анализу.

Раскопки в Иршене проводятся археологами Университета Инсбрука с 2016 года. Они исследуют позднеантичное поселение на вершине холма, площадью около одного гектара. Это поселение было заброшено примерно в 610 году и долгое время оставалось забытым.

За время работ исследователи нашли множество интересных объектов: несколько жилищ, две христианские церкви, цистерну, а также личные вещи бывших жителей поселения. Особый интерес представляет находка крестильной купели в форме звезды в одной из церквей.

Это открытие имеет огромное значение для понимания истории раннего христианства в регионе и развития религиозных практик в позднеантичный период. Оно также демонстрирует высокий уровень мастерства древних ремесленников, создававших такие изысканные предметы, как пикса из слоновой кости.

Продолжающиеся исследования в Иршене обещают новые интересные находки и углубление наших знаний о жизни людей в этом регионе более полутора тысяч лет назад.

Археологи надеются, что дальнейшее изучение обнаруженных артефактов поможет пролить свет на многие аспекты культуры и быта древних обитателей этого поселения.