Ученые помирили пациента с голосами в его голове с помощью виртуальной реальности

Австралийские ученые из Суинбернского технологического университета и университета Мельбурна применили технологии виртуальной реальности для уменьшения слуховых галлюцинаций в форме голосов в голове пациента. Исследование было опубликовано в научном журнале The Conversation.
Слуховые галлюцинации остаются распространенным симптомом психических расстройств. Они могут быть признаком шизофрении, но также могут возникать у здоровых людей под воздействием сильного стресса, психологической травмы, депрессии и других переживаний.
Точная природа слуховых галлюцинаций до сих пор неизвестна, однако их наличие может значительно ухудшать качество жизни пациентов.
В новом исследовании команда использовала метод аватар-терапии, создавая в виртуальном пространстве аватары — цифровые воплощения мнимых голосов. Метод был испытан на 53-летнем австралийце, который более 30 лет страдал от навязчивых слуховых галлюцинаций.
В ходе сеансов виртуальной реальности пациент смог встретиться и взаимодействовать с аватарами своих голосов. В течение двух месяцев он учился противостоять галлюцинациям, после чего они стали появляться реже. Кроме того, голоса перестали быть агрессивными.
По словам участника эксперимента, галлюцинации перестали вести себя как хулиганы и стали больше напоминать приятелей, которые указывают ему на определенные аспекты его жизни.
Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые эффективные методы терапии психических расстройств.
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