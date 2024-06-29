Ученые помирили пациента с голосами в его голове с помощью виртуальной реальности

The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские ученые из Суинбернского технологического университета и университета Мельбурна применили технологии виртуальной реальности для уменьшения слуховых галлюцинаций в форме голосов в голове пациента. Исследование было опубликовано в научном журнале The Conversation.

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Слуховые галлюцинации остаются распространенным симптомом психических расстройств. Они могут быть признаком шизофрении, но также могут возникать у здоровых людей под воздействием сильного стресса, психологической травмы, депрессии и других переживаний.

Точная природа слуховых галлюцинаций до сих пор неизвестна, однако их наличие может значительно ухудшать качество жизни пациентов.

В новом исследовании команда использовала метод аватар-терапии, создавая в виртуальном пространстве аватары — цифровые воплощения мнимых голосов. Метод был испытан на 53-летнем австралийце, который более 30 лет страдал от навязчивых слуховых галлюцинаций.

В ходе сеансов виртуальной реальности пациент смог встретиться и взаимодействовать с аватарами своих голосов. В течение двух месяцев он учился противостоять галлюцинациям, после чего они стали появляться реже. Кроме того, голоса перестали быть агрессивными.

По словам участника эксперимента, галлюцинации перестали вести себя как хулиганы и стали больше напоминать приятелей, которые указывают ему на определенные аспекты его жизни.

Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые эффективные методы терапии психических расстройств.