Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал преимущества морской косметики
Анфиса Чехова рассказала о происшествии на дне рождения собаки
Россиянам рассказали, почему кошка кусается, когда ее гладят
Стюардесса раскрыла способ реже посещать туалет во время полетов
Какую посуду можно использовать в микроволновке, а какую — нельзя?
Цикорий устраняет запоры и улучшает аппетит
Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"
Овечкин выступит в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
5,3 млрд рублей потратили жители Коми в заведениях общепита с января по апрель
Ученые помирили пациента с голосами в его голове с помощью виртуальной реальности

The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации

1:42
Наука

Австралийские ученые из Суинбернского технологического университета и университета Мельбурна применили технологии виртуальной реальности для уменьшения слуховых галлюцинаций в форме голосов в голове пациента. Исследование было опубликовано в научном журнале The Conversation.

The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации
Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Слуховые галлюцинации остаются распространенным симптомом психических расстройств. Они могут быть признаком шизофрении, но также могут возникать у здоровых людей под воздействием сильного стресса, психологической травмы, депрессии и других переживаний.

Точная природа слуховых галлюцинаций до сих пор неизвестна, однако их наличие может значительно ухудшать качество жизни пациентов.

В новом исследовании команда использовала метод аватар-терапии, создавая в виртуальном пространстве аватары — цифровые воплощения мнимых голосов. Метод был испытан на 53-летнем австралийце, который более 30 лет страдал от навязчивых слуховых галлюцинаций.

В ходе сеансов виртуальной реальности пациент смог встретиться и взаимодействовать с аватарами своих голосов. В течение двух месяцев он учился противостоять галлюцинациям, после чего они стали появляться реже. Кроме того, голоса перестали быть агрессивными.

По словам участника эксперимента, галлюцинации перестали вести себя как хулиганы и стали больше напоминать приятелей, которые указывают ему на определенные аспекты его жизни.

Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые эффективные методы терапии психических расстройств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
Актриса Меган Фокс удивила фанатов своим образом
Специалист бьюти-индустрии рассказала о правильном выборе кистей для макияжа
Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в море
The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации
Стало известно, что привлекает бродячих собак
Йогурт полезнее всего есть на ночь
Как высушить клубнику в духовке?
В фильме "Властелин колец" про Голлума появятся персонажи из картин Питера Джексона
Рентабельный промысел: крабы-стригуны Бэрда активизировались у побережья Камчатки
Что понимается как объект имущественного страхования?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников