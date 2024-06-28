Электроды для сверхэффективного генератора водорода изготовили при помощи теплового взрыва

В Томске сделали электролизёр с производительностью около 11 литров водорода в час

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В Томском научном центре СО РАН сумели существенно увеличить эффективность получения водорода электролизом — до 11 литров в час на небольшом лабораторном прототипе, сообщила в четверг пресс-служба ТНЦ СО РАН.

Фото: Flickr by Qfamily, CC BY 2.0

Электролизные генераторы водорода — это будущее энергетики, особенно там, где электричество дармовое, объясняет младший научный сотрудник лаборатории перспективных технологий ТНЦ СО РАН Всеволод Петров.

К слову, именно этим объяснили ценность своего открытия учёные МГУ, разработавшие метод поиска воды на астероидах — мол, будущие покорители космоса будут получать водород для своих ракет из этой воды, разлагая её электричеством от солнечных батарей.

Инженер-исследователь Марк Гребнев напомнил принцип действия электролизёра. Берётся раствор едкой щёлочи гидроксида натрия, через него пропускается ток при помощи электродов — обычно никелевых, выделяется газ и аккуратно, чтобы не взорвался, собирается в баллон. Ток идёт значительный, водорода выходит мало, электроды корродируют — в общем, такая себе затея.

Томичи решили использовать для изготовления электродов пористый интерметаллидный сплав на основе алюминидов никеля, полученный в результате теплового взрыва методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).

Эта технология — вообще их конёк: ранее таким же способом был создан инновационный экранирующий материал, а также синтезирован ценный карбид из пластиковых бутылок.

Интерметаллидные электроды устойчивы к коррозии и электролиз с ними происходит пободрее — небольшой лабораторный прототип генератора даёт около 11 литров водорода в час.