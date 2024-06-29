Артефакты и тайны: археологи раскопали уникальные гробницы королевской семьи Силла

Археологи сделали революционное открытие в древней столице королевства Силла (57 г. до н. э. — 935 г. н. э.) на месте гробниц в Чёксэме в Кёнджу, которое ставит под сомнение прежние представления о ранних корейских погребальных практиках.
Кёнджу, также известный как Сорабеол, — прибрежный город в юго-восточном углу провинции Северный Кёнсан, Южная Корея. Древние гробницы в Чёксэме являются коллективным захоронением членов королевской семьи и знати Силла. Они расположены к востоку от комплекса древних гробниц Тэрынвон, в котором находятся гробницы Чхонмачонг и Хваннамдэчонг, принадлежащие выдающимся правителям Силлы.
Королевство Силла управляло юго-восточной Кореей в период Троецарствия с 1 века до н. э. по 7 век н. э. Столицей был Кымсон (Кёнджу) с централизованным правительством и иерархической системой социальных рангов. В древнем мире Силла была известна как страна золота.
Согласно заявлению Национального исследовательского института культурного наследия Кёнджу, в двух недавно раскопанных гробницах в районе Чёксем был обнаружен ранее неизвестный тип захоронения того периода.
Типичные ранние захоронения Силлы включают деревянный каркас (дутнеол) для тела, покрытый земляным холмом и окруженный каменной оградой. Недавно обнаруженные гробницы, получившие предварительные названия J171 и J172, лишены этого каменного периметра.
"Это первый случай, когда мы обнаружили гробницы эпохи Силла без каменного ограждения", — заявил представитель института.
Кроме того, археологи нашли множество артефактов, в том числе украшенные керамические крышки, чаши на ножках и украшения для лошадей, инкрустированные серебром, что является редкостью для предыдущих раскопок. Особый интерес вызвали редкие серебряные украшения для лошадей, так как они считались важными символами статуса в древнем обществе Силла.
С 2021 года Национальный исследовательский институт культурного наследия Кёнджу проводит ежегодные обследования и исследования, чтобы раскрыть природу этих гробниц. В результате этих усилий были получены важные данные о гробницах и идентифицировано около 40 ранее не обнаруженных захоронений Силлы.
Институт намерен продолжить исследования, чтобы лучше понять особенности этих гробниц.
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