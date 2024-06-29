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Артефакты и тайны: археологи раскопали уникальные гробницы королевской семьи Силла

Новый тип гробниц обнаружен в Южной Корее

2:44
Наука

Археологи сделали революционное открытие в древней столице королевства Силла (57 г. до н. э. — 935 г. н. э.) на месте гробниц в Чёксэме в Кёнджу, которое ставит под сомнение прежние представления о ранних корейских погребальных практиках.

Новый тип гробниц обнаружен в Южной Корее
Фото: flickr. com by Nick, CC BY 2.0

Кёнджу, также известный как Сорабеол, — прибрежный город в юго-восточном углу провинции Северный Кёнсан, Южная Корея. Древние гробницы в Чёксэме являются коллективным захоронением членов королевской семьи и знати Силла. Они расположены к востоку от комплекса древних гробниц Тэрынвон, в котором находятся гробницы Чхонмачонг и Хваннамдэчонг, принадлежащие выдающимся правителям Силлы.

Королевство Силла управляло юго-восточной Кореей в период Троецарствия с 1 века до н. э. по 7 век н. э. Столицей был Кымсон (Кёнджу) с централизованным правительством и иерархической системой социальных рангов. В древнем мире Силла была известна как страна золота.

Согласно заявлению Национального исследовательского института культурного наследия Кёнджу, в двух недавно раскопанных гробницах в районе Чёксем был обнаружен ранее неизвестный тип захоронения того периода.

Типичные ранние захоронения Силлы включают деревянный каркас (дутнеол) для тела, покрытый земляным холмом и окруженный каменной оградой. Недавно обнаруженные гробницы, получившие предварительные названия J171 и J172, лишены этого каменного периметра.

"Это первый случай, когда мы обнаружили гробницы эпохи Силла без каменного ограждения", — заявил представитель института.

Кроме того, археологи нашли множество артефактов, в том числе украшенные керамические крышки, чаши на ножках и украшения для лошадей, инкрустированные серебром, что является редкостью для предыдущих раскопок. Особый интерес вызвали редкие серебряные украшения для лошадей, так как они считались важными символами статуса в древнем обществе Силла.

С 2021 года Национальный исследовательский институт культурного наследия Кёнджу проводит ежегодные обследования и исследования, чтобы раскрыть природу этих гробниц. В результате этих усилий были получены важные данные о гробницах и идентифицировано около 40 ранее не обнаруженных захоронений Силлы.

Институт намерен продолжить исследования, чтобы лучше понять особенности этих гробниц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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