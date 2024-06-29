Названы причины изменения скорости вращения Земли

Астроном Железнов: таяние ледников влияет на изменение скорости вращения Земли

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление и сезонные процессы, включая таяние ледников, могут оказывать влияние на изменение скорости вращения Земли, которая начала замедляться. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в интервью kp. ru.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Он уточнил, что такое явление фиксируется на протяжении всей геологической истории. Кроме того, причиной изменения скорости вращения Земли является приливное взаимодействие с Луной.

"Земля вращается вокруг своей оси быстрее, чем Луна движется по орбите вокруг Земли. Это приводит к тому, что приливной горб, образованный притяжением Луны, движется навстречу вращению Земли и постепенно замедляет её. В то же время Луна удаляется от нас примерно на 3,8 см в год. В результате этого суток увеличиваются на 1,7 миллисекунды за столетие", — пояснил Железнов.

Также астроном отметил, что на продолжительность суток влияют и тектонические процессы.