Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какое наращивание ресниц будет в тренде в 2024 году
Таролог предсказала рождение четвёртого ребёнка у актрисы Дарьи Мельниковой
Во время жары при физической активности нужно пить воду каждые 20 минут
Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии
Райан Гослинг станет продюсером комедии про зомби
В Адыгее начинающие аграрии проходят обучение в "Школе фермера"
Назван способ приготовления простых масок для лица
Принципы имущественного страхования
Кинологи назвали самые тихие породы собак
Названы причины изменения скорости вращения Земли

Астроном Железнов: таяние ледников влияет на изменение скорости вращения Земли

1:12
Наука

Глобальное потепление и сезонные процессы, включая таяние ледников, могут оказывать влияние на изменение скорости вращения Земли, которая начала замедляться. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в интервью kp. ru.

Астроном Железнов: таяние ледников влияет на изменение скорости вращения Земли
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Он уточнил, что такое явление фиксируется на протяжении всей геологической истории. Кроме того, причиной изменения скорости вращения Земли является приливное взаимодействие с Луной.

"Земля вращается вокруг своей оси быстрее, чем Луна движется по орбите вокруг Земли. Это приводит к тому, что приливной горб, образованный притяжением Луны, движется навстречу вращению Земли и постепенно замедляет её. В то же время Луна удаляется от нас примерно на 3,8 см в год. В результате этого суток увеличиваются на 1,7 миллисекунды за столетие", — пояснил Железнов.

Также астроном отметил, что на продолжительность суток влияют и тектонические процессы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Хотите вырастить сладкие и сочные арбузы? Узнайте, как правильно их опылять
Хотите вырастить сладкие и сочные арбузы? Узнайте, как правильно их опылять
Последние материалы
Назван способ приготовления простых масок для лица
Принципы имущественного страхования
Кинологи назвали самые тихие породы собак
Как выбрать и доставить автозапчасти: советы экспертов по качеству и упаковке
Стас Костюшкин высказался о новой избраннице Григория Лепса
Как избежать штрафов на пляжах в России этим летом
За 20 лет экстремальные лесные пожары стали вдвое более частыми и интенсивными
Советы, как перестать перекусывать от скуки
Как приготовить ягодную начинку для блинчиков
Звёзды сериала "Побег" сыграют в ленте про спасение заложников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников