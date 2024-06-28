Лесные пожары бушуют как никогда: почему это угрожает нашему будущему

За 20 лет экстремальные лесные пожары стали вдвое более частыми и интенсивными

Новое исследование спутниковых данных показывает, что частота и интенсивность самых экстремальных лесных пожаров в мире, усугублённых изменением климата из-за человеческой деятельности, увеличились более чем в два раза за последние 20 лет.

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Пожары создают положительную обратную связь: выделяющийся углекислый газ способствует глобальному потеплению, которое, в свою очередь, приводит к жарким и засушливым условиям, делая леса более подверженными новым пожарам.

Каждый из последних 12 месяцев, с июня 2023 года по май 2024 года, был самым жарким в истории наблюдений. Команда исследователей обнаружила, что шесть из последних семи лет были самыми интенсивными по количеству лесных пожаров на планете. В журнале Nature Ecology and Evolution они сообщают, что с 2003 года число экстремальных лесных пожаров увеличилось в 2,2 раза, а их интенсивность возросла в 2,3 раза. Прошлый год оказался самым интенсивным по лесным пожарам за всю историю.

"Изменение климата играет важную роль в этом росте", — говорит ведущий автор исследования Калум Каннингем, пирогеограф из Университета Тасмании в Австралии. "Модельные прогнозы давно указывали на усиление пожароопасной погоды по мере изменения климата. Но сейчас мы видим, как сами лесные пожары, как проявление этого изменения, происходят на наших глазах. Это результат нашего воздействия на атмосферу, поэтому необходимы срочные меры".

В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые данные НАСА о 0,01% лесных пожаров, ранжированных по количеству энергии, выделяемой в день. Они получили размер выборки около 2 900 таких экстремальных событий с января 2003 года по ноябрь 2023 года.

Они обнаружили, что количество пожаров в хвойных лесах умеренного пояса, включая еловые и сосновые леса на западе Северной Америки, увеличилось в 11,1 раза за последние два десятилетия.

В бореальных лесах северных регионов России и Северной Америки количество пожаров увеличилось в 7,3 раза за исследуемый период. В этих экосистемах таяние вечной мерзлоты также способствовало выбросу углерода, усиливая обратную связь потепления, которая нагревает Арктику как минимум в два раза быстрее, чем остальной мир.

Средиземноморье, Океания и Австралия также испытали непропорциональный рост пожаров.

Исследование показало, что хотя более прохладные ночи могут замедлить распространение пожаров, ночные температуры растут, что позволяет пожарам интенсивно гореть после наступления темноты.

Самые интенсивные лесные пожары являются также самыми дымными и представляют угрозу для здоровья людей и дикой природы.

Согласно отчету Национального бюро экономических исследований, дым от лесных пожаров стал причиной почти 16 000 дополнительных смертей в Соединённых Штатах в год за последнее десятилетие. К 2050 году это число может вырасти почти до 28 000 в год при сценарии высоких выбросов.

"Большие и более сильные лесные пожары являются одним из наиболее очевидных проявлений глобального потепления", — говорит Дженнифер Р. Марлон, старший научный сотрудник Йельской школы окружающей среды. "Если мы сможем помочь людям лучше понять эту связь, мы сможем заручиться поддержкой для более быстрого решения проблемы сжигания ископаемого топлива".