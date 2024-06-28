Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке от корреспондента
Ипотека от Сбера впервые оформлена в новых офисах банка в Донецке и Луганске
Спрос россиян на отели Шанхая за год вырос в три раза
Трэвел-блогер поделилась советами по сбору пляжной сумки
Как защитить автомобиль в жару: советы от эксперта Игоря Шагапова
На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Кинологи ответили, как понять, что вы избаловали собаку
В Томске страховой агент обвиняется в присвоении 260 миллионов рублей
Мята перечная улучшает микробиом кишечника
Астроном рассказал, почему на Земле происходят землетрясения

Астроном Железнов: притяжение Луны может провоцировать землетрясения

0:54
Наука

Землетрясения в мире происходят из-за движения литосферных плит, которые сталкиваются или накладываются друг на друга. Об этом kp. ru сообщил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Астроном Железнов: притяжение Луны может провоцировать землетрясения
Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0

Астроном уточнил, что изменение скорости вращения Земли не может спровоцировать это природное явление. Однако, по его словам, движение Луны может оказывать влияние на этот процесс.

"Существуют предположения, что притяжение Луны может способствовать сбросу напряжений в земной коре, то есть вызывать землетрясения. Но это именно предположения. Чтобы точно определить влияние, нужно учитывать все мельчайшие факторы. Возможно, именно в этих малых значениях скрываются интересные процессы", — отметил Железнов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Хотите вырастить сладкие и сочные арбузы? Узнайте, как правильно их опылять
Хотите вырастить сладкие и сочные арбузы? Узнайте, как правильно их опылять
Последние материалы
Трэвел-блогер поделилась советами по сбору пляжной сумки
Как защитить автомобиль в жару: советы от эксперта Игоря Шагапова
На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Астроном Железнов: притяжение Луны может провоцировать землетрясения
Кинологи ответили, как понять, что вы избаловали собаку
В Томске страховой агент обвиняется в присвоении 260 миллионов рублей
Мята перечная улучшает микробиом кишечника
Владелицу здания во Фрязино задержали после смертельного пожара
Как улучшить тяжелую почву на грядках с помощью песка
Способы приготовления плова: в сковороде, казане и мультиварке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников