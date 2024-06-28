Астроном рассказал, почему на Земле происходят землетрясения

Астроном Железнов: притяжение Луны может провоцировать землетрясения

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Землетрясения в мире происходят из-за движения литосферных плит, которые сталкиваются или накладываются друг на друга. Об этом kp. ru сообщил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0

Астроном уточнил, что изменение скорости вращения Земли не может спровоцировать это природное явление. Однако, по его словам, движение Луны может оказывать влияние на этот процесс.

"Существуют предположения, что притяжение Луны может способствовать сбросу напряжений в земной коре, то есть вызывать землетрясения. Но это именно предположения. Чтобы точно определить влияние, нужно учитывать все мельчайшие факторы. Возможно, именно в этих малых значениях скрываются интересные процессы", — отметил Железнов.