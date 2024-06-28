Морские легенды не сдавались: аммониты жили на пике перед вымиранием

Судьба аммонитов была решена ударом метеорита, уничтожившего динозавров

4:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выяснили, что аммониты не находились в упадке перед своим исчезновением. Эти морские моллюски с закрученными раковинами, являющиеся одной из величайших икон палеонтологии, процветали в океанах Земли более 350 миллионов лет, пока не вымерли во время того же катастрофического события, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад.

Фото: upload.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, CC BY 4.0

Некоторые палеонтологи полагали, что их исчезновение было неизбежным и что разнообразие аммонитов уменьшалось задолго до конца мелового периода. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное палеонтологами из Бристольского университета, показывает, что их судьба была не столь предопределенной. Оказалось, что последняя глава эволюционной истории аммонитов гораздо сложнее.

"Понимание того, как и почему изменялось биоразнообразие со временем, является очень сложной задачей", — отметил ведущий автор доктор Джозеф Флэннери-Сазерленд. "Окаменелости рассказывают нам часть истории, но часто это ненадежный рассказчик. Модели разнообразия могут просто отражать особенности выборки, по сути, где и когда мы нашли новые ископаемые виды, а не фактическую биологическую историю".

Анализ существующих ископаемых аммонитов позднего мелового периода как полной глобальной истории мог быть причиной, по которой предыдущие исследователи считали, что аммониты находились в состоянии долгосрочного упадка. Чтобы решить эту проблему, команда создала новую базу данных окаменелостей аммонитов позднего мела, чтобы восполнить пробелы в выборке.

"Мы использовали музейные коллекции, чтобы предоставить новые источники образцов, а не просто полагаться на уже опубликованные данные", — отметил соавтор исследования Кэмерон из Бристольского университета. "Так мы смогли получить более точную картину их биоразнообразия до исчезновения".

Используя новую базу данных, команда проанализировала, как различались темпы видообразования и вымирания аммонитов в разных частях земного шара. Если бы аммониты находились в упадке в течение позднего мела, то темпы их вымирания везде превышали бы темпы видообразования. Вместо этого команда обнаружила, что баланс видообразования и вымирания изменялся как со временем, так и между различными регионами.

"Эти различия в диверсификации аммонитов по всему миру являются важной причиной того, почему их позднемеловая история была неправильно понята", — отметил старший автор доктор Джеймс Уиттс из Музея естественной истории в Лондоне. "Их ископаемая летопись в некоторых частях Северной Америки хорошо изучена, но если смотреть только на неё, можно ошибочно полагать, что аммониты были в упадке, хотя в других регионах они процветали. Их вымирание было случайным событием, а не неизбежным результатом".

Чтобы выяснить причины дальнейшего успеха аммонитов в позднем меловом периоде, команда изучила потенциальные факторы, которые могли повлиять на изменение их разнообразия. Их особенно интересовало, были ли темпы видообразования и вымирания обусловлены условиями окружающей среды, такими как температура океана и уровень моря (гипотеза придворного шута), или биологическими процессами, такими как давление со стороны хищников и конкуренция между самими аммонитами (гипотеза Красной Королевы).

"Мы обнаружили, что причины видообразования и вымирания аммонитов были столь же географически разнообразны, как и сами темпы", — сказала соавтор исследования доктор Коринн Майерс из Университета Нью-Мексико. "Нельзя просто смотреть на их общую летопись окаменелостей и говорить, что их разнообразие полностью обусловлено, например, изменением температуры. Это было более сложно и зависело от того, в какой части мира они жили".

"Палеонтологи часто любят строить магические истории о том, что привело к изменениям в разнообразии группы, но наша работа показывает, что всё не так просто", — заключил доктор Флэннери-Сазерленд. "Мы не можем полностью доверять глобальным наборам данных об ископаемых и должны анализировать их в региональном масштабе. Так мы можем получить гораздо более детальную картину того, как изменялось разнообразие в пространстве и во времени, что также показывает, как варьировались эффекты Красной Королевы и придворного шута".