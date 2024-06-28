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Морские легенды не сдавались: аммониты жили на пике перед вымиранием

Судьба аммонитов была решена ударом метеорита, уничтожившего динозавров

4:44
Наука

Ученые выяснили, что аммониты не находились в упадке перед своим исчезновением. Эти морские моллюски с закрученными раковинами, являющиеся одной из величайших икон палеонтологии, процветали в океанах Земли более 350 миллионов лет, пока не вымерли во время того же катастрофического события, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад.

Судьба аммонитов была решена ударом метеорита, уничтожившего динозавров
Фото: upload.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, CC BY 4.0

Некоторые палеонтологи полагали, что их исчезновение было неизбежным и что разнообразие аммонитов уменьшалось задолго до конца мелового периода. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное палеонтологами из Бристольского университета, показывает, что их судьба была не столь предопределенной. Оказалось, что последняя глава эволюционной истории аммонитов гораздо сложнее.

"Понимание того, как и почему изменялось биоразнообразие со временем, является очень сложной задачей", — отметил ведущий автор доктор Джозеф Флэннери-Сазерленд. "Окаменелости рассказывают нам часть истории, но часто это ненадежный рассказчик. Модели разнообразия могут просто отражать особенности выборки, по сути, где и когда мы нашли новые ископаемые виды, а не фактическую биологическую историю".

Анализ существующих ископаемых аммонитов позднего мелового периода как полной глобальной истории мог быть причиной, по которой предыдущие исследователи считали, что аммониты находились в состоянии долгосрочного упадка. Чтобы решить эту проблему, команда создала новую базу данных окаменелостей аммонитов позднего мела, чтобы восполнить пробелы в выборке.

"Мы использовали музейные коллекции, чтобы предоставить новые источники образцов, а не просто полагаться на уже опубликованные данные", — отметил соавтор исследования Кэмерон из Бристольского университета. "Так мы смогли получить более точную картину их биоразнообразия до исчезновения".

Используя новую базу данных, команда проанализировала, как различались темпы видообразования и вымирания аммонитов в разных частях земного шара. Если бы аммониты находились в упадке в течение позднего мела, то темпы их вымирания везде превышали бы темпы видообразования. Вместо этого команда обнаружила, что баланс видообразования и вымирания изменялся как со временем, так и между различными регионами.

"Эти различия в диверсификации аммонитов по всему миру являются важной причиной того, почему их позднемеловая история была неправильно понята", — отметил старший автор доктор Джеймс Уиттс из Музея естественной истории в Лондоне. "Их ископаемая летопись в некоторых частях Северной Америки хорошо изучена, но если смотреть только на неё, можно ошибочно полагать, что аммониты были в упадке, хотя в других регионах они процветали. Их вымирание было случайным событием, а не неизбежным результатом".

Чтобы выяснить причины дальнейшего успеха аммонитов в позднем меловом периоде, команда изучила потенциальные факторы, которые могли повлиять на изменение их разнообразия. Их особенно интересовало, были ли темпы видообразования и вымирания обусловлены условиями окружающей среды, такими как температура океана и уровень моря (гипотеза придворного шута), или биологическими процессами, такими как давление со стороны хищников и конкуренция между самими аммонитами (гипотеза Красной Королевы).

"Мы обнаружили, что причины видообразования и вымирания аммонитов были столь же географически разнообразны, как и сами темпы", — сказала соавтор исследования доктор Коринн Майерс из Университета Нью-Мексико. "Нельзя просто смотреть на их общую летопись окаменелостей и говорить, что их разнообразие полностью обусловлено, например, изменением температуры. Это было более сложно и зависело от того, в какой части мира они жили".

"Палеонтологи часто любят строить магические истории о том, что привело к изменениям в разнообразии группы, но наша работа показывает, что всё не так просто", — заключил доктор Флэннери-Сазерленд. "Мы не можем полностью доверять глобальным наборам данных об ископаемых и должны анализировать их в региональном масштабе. Так мы можем получить гораздо более детальную картину того, как изменялось разнообразие в пространстве и во времени, что также показывает, как варьировались эффекты Красной Королевы и придворного шута".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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