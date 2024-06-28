В РАН рассказали, как защититься от летящего на Землю астероида

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Астроном Железнов: ядерное оружие защитит от летящего на Землю астероида

0:58
Наука

Защититься от астероида, который приблизится к Земле, можно только с помощью ядерного оружия. Об этом сообщил kp. ru кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Астроном Железнов: ядерное оружие защитит от летящего на Землю астероида
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

По его словам, астероид необходимо разрушить, так как обломки нанесут меньший ущерб, чем удар целого объекта.

"Атмосфера, конечно, обеспечивает защиту, но если астероид размером больше сотни метров, он с большой вероятностью достигнет поверхности Земли и уничтожит целый регион, оставив только кратер. Наиболее эффективный способ предотвратить столкновение — отклонить астероид с опасной траектории. Если сбить его с помощью космического зонда, он пролетит мимо и продолжит свой путь", — пояснил Железнов.

Однако, по его словам, ракеты, способные защитить Землю от астероидов по команде, пока не созданы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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