Шокирующее открытие: главный фактор риска деменции изменился

Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, выявило значительные изменения в факторах риска развития деменции. Анализ 27 исследований, проведенных в период с 1947 по 2015 год, показал, что сердечно-сосудистые заболевания стали ведущими причинами этого состояния.

Фото: Flickr by Liam Huang, CC BY 2.0

Традиционные факторы риска, такие как низкий уровень образования и курение, постепенно теряют своё значение. Это связано с улучшением доступности образования, изменением общественного отношения к курению и ростом цен на табачные изделия. Однако на их место пришли новые угрозы: ожирение, диабет и особенно гипертония, которая в большинстве рассмотренных исследований оказалась ключевым фактором риска деменции.

Ученые подчеркивают важность активизации борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По их оценкам, устранение выявленных факторов риска может предотвратить около 40% случаев деменции. Это открывает новые возможности для профилактики и раннего вмешательства.

Важно отметить, что исследование основано на данных, собранных до 2015 года. Авторы признают, что ситуация могла измениться, и призывают к проведению дальнейших исследований для оценки текущих тенденций. Это подчеркивает динамичный характер медицинских знаний и необходимость постоянного обновления информации о факторах риска и методах профилактики деменции.