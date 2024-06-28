Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты стройности: как изменить привычки для успешного похудения
Почему ёж не самый желанный гость на участке?
Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины
Некоторые бабочки перелетают через океан
Как подготовить ребёнка к появлению щенка
Врач объяснила, почему людям с анемией плохо на борту самолета
ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород
Почему стоит обязательно пересаживать нарциссы?
Тарпищев сообщил, что допущенная к ОИ-2024 Калинская не выступит на Олимпиаде
Шокирующее открытие: главный фактор риска деменции изменился

Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции

1:35
Наука

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, выявило значительные изменения в факторах риска развития деменции. Анализ 27 исследований, проведенных в период с 1947 по 2015 год, показал, что сердечно-сосудистые заболевания стали ведущими причинами этого состояния.

Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции
Фото: Flickr by Liam Huang, CC BY 2.0

Традиционные факторы риска, такие как низкий уровень образования и курение, постепенно теряют своё значение. Это связано с улучшением доступности образования, изменением общественного отношения к курению и ростом цен на табачные изделия. Однако на их место пришли новые угрозы: ожирение, диабет и особенно гипертония, которая в большинстве рассмотренных исследований оказалась ключевым фактором риска деменции.

Ученые подчеркивают важность активизации борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По их оценкам, устранение выявленных факторов риска может предотвратить около 40% случаев деменции. Это открывает новые возможности для профилактики и раннего вмешательства.

Важно отметить, что исследование основано на данных, собранных до 2015 года. Авторы признают, что ситуация могла измениться, и призывают к проведению дальнейших исследований для оценки текущих тенденций. Это подчеркивает динамичный характер медицинских знаний и необходимость постоянного обновления информации о факторах риска и методах профилактики деменции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно
Последние материалы
Секреты стройности: как изменить привычки для успешного похудения
Почему ёж не самый желанный гость на участке?
Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины
Некоторые бабочки перелетают через океан
Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции
Как подготовить ребёнка к появлению щенка
Врач объяснила, почему людям с анемией плохо на борту самолета
ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород
Почему стоит обязательно пересаживать нарциссы?
Тарпищев сообщил, что допущенная к ОИ-2024 Калинская не выступит на Олимпиаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников