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Российские ученые нашли способ обнаружения воды на астероидах

RT: ученые из МГУ нашли метод обнаружения воды на астероидах

1:41
Наука

Ученые из МГУ им. Ломоносова разработали метод для обнаружения водяного льда на астероидах. В будущем вода с этих небесных тел может быть использована участниками космических миссий как источник водорода для ракетного топлива, сообщили в Российском научном фонде для RT.

RT: ученые из МГУ нашли метод обнаружения воды на астероидах
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Ранее точность обнаружения воды на астероидах не превышала 30%, однако новый метод увеличивает этот показатель до 50%. Ученые объясняют, что в астероидах содержатся большие объемы замерзшей воды, которая попадает на поверхность при столкновении с другими небесными телами. Под действием солнечных лучей лед превращается в пар. Исследователи считают, что пылевые экзосферы из пара, возникающие при приближении астероидов к Солнцу, являются индикаторами наличия льда в их недрах.

Исследователи проанализировали характеристики 112 различных астероидов и смоделировали их пылевую активность. В результате они выяснили, что частицы водяного льда заметны в ультрафиолетовой части спектра. Благодаря новому методу удалось обнаружить признаки водяного льда на 17 астероидах.

"Предлагаемая нами методика также актуальна для обнаружения водяного льда на астероидах, сближающихся с Землей", — отметил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела исследования Луны и планет ГАИШ МГУ Владимир Бусарев. — "В отдаленной перспективе такие астероиды могут рассматриваться как источники важнейших внеземных ресурсов, в частности воды".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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