Где сконцентрированы сотни тысяч астероидов и в чём их принципиальное отличие от метеороидов

Основной критерий, по которому небольшим космическим камням присваивается статус астероида — размер, сообщили в Московском планетарии. На его страничке ВКонтакте появилась статья об этих небесных телах.
Термин "астероид" (от древнегреческого ἀστεροειδής — "подобный звезде") придумал английский астроном Уильям Гершель ещё в начале XIX века, но чёткое определение этого понятия до сих пор не утверждено. По негласной договорённости астероидами принято считать каменистые тела с диаметром более 30 метров, объекты меньшего размера называют метеороидами.
Астероиды — это небесные тела часто неправильной формы, которые вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Большая их часть — сотни тысяч — сконцентрирована в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, образовавшемся в результате разрушения гипотетической планеты Фаэтон.
Все малые планеты, как их называли раньше, можно разделить на несколько групп по составу и, как следствие, отражательной способности. В главном поясе преобладают астероиды трёх спектральных классов:
Последние — самые интересные для изучения, потому что многое могут рассказать о формировании нашей и других планетных систем. Планетолог Бидун Чжан из Калифорнийского университета даже назвал их драгоценными камнями.
А остальные скорее опасны, если вдруг окажутся на пути Земли. Хотя человечество учится защищаться от возможных катаклизмов такого рода, как показали недавние учения NASA.
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