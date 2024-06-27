Где сконцентрированы сотни тысяч астероидов и в чём их принципиальное отличие от метеороидов

В Московском планетарии назвали основной признак астероидов — размер больше 30 метров

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Основной критерий, по которому небольшим космическим камням присваивается статус астероида — размер, сообщили в Московском планетарии. На его страничке ВКонтакте появилась статья об этих небесных телах.

Фото: NASA is licensed under public domain

Термин "астероид" (от древнегреческого ἀστεροειδής — "подобный звезде") придумал английский астроном Уильям Гершель ещё в начале XIX века, но чёткое определение этого понятия до сих пор не утверждено. По негласной договорённости астероидами принято считать каменистые тела с диаметром более 30 метров, объекты меньшего размера называют метеороидами.

Астероиды — это небесные тела часто неправильной формы, которые вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Большая их часть — сотни тысяч — сконцентрирована в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, образовавшемся в результате разрушения гипотетической планеты Фаэтон.

Все малые планеты, как их называли раньше, можно разделить на несколько групп по составу и, как следствие, отражательной способности. В главном поясе преобладают астероиды трёх спектральных классов:

углеродистые класса C, схожие по составу с углеродистыми хондритами (самыми древними метеоритами, найденными на Земле — с возрастом 4,5 млрд лет) — их в главном поясе около 75%; силикатные (кремниевые) класса S — без углерода, но с магнием и железом, вероятно, в результате переплавления, их до 15%; металлические класса M — предположительно, остатки ядер планетезималей, существовавших на заре истории Солнечной системы.

Последние — самые интересные для изучения, потому что многое могут рассказать о формировании нашей и других планетных систем. Планетолог Бидун Чжан из Калифорнийского университета даже назвал их драгоценными камнями.

А остальные скорее опасны, если вдруг окажутся на пути Земли. Хотя человечество учится защищаться от возможных катаклизмов такого рода, как показали недавние учения NASA.