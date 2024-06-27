Лунный модуль SLIM замолчал навсегда, JAXA приступило к обработке бесценной информации

JAXA сообщило об отсутствии сигнала от первого японского лунного модуля SLIM

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры не могут установить связь с лунным модулем SLIM, сообщили в четверг в запустившем его Японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA. "Мы пытались связаться с модулем SLIM с ночи 21 июня до утра 27 июня, но передачу радиоволн от SLIM не удалось подтвердить", — уточняется в сообщении.

Фото: JAXA

Первый японский лунный модуль прилунился 20 января. Посадка была мягкой, но не без проблем — зонд опрокинулся так, что на солнечные батареи попадало мало света. Тем не менее в условиях недостатка энергии он отработал лунный день и, более того, пережив длинную (14 земных суток) ночь, вновь включился, на что разработчики не рассчитывали.

"Обратите внимание, что SLIM изначально не предназначался для использования в ночное время и мы смогли получить все необходимые данные ещё до первой лунной ночи. Таким образом, данная ситуация не окажет негативного влияния на результаты проекта SLIM. Мы также быстрыми темпами приступаем к анализу полученных к настоящему времени данных", — заключили в JAXA.

SLIM сделал Японию пятой лунной державой. К окончанию миссии, о которой объявили 28 мая, он отработал на нашем спутнике 129 земных суток.