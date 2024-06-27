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Гидрогель из щёлочи придал превосходные свойства соединителю для оптоволокна — он передаёт данные без потерь

В Пермском Политехе изобрели гидрогель для оптических соединителей

1:58
Наука

Разъёмные соединения волоконно-оптических линий связи — головная боль для работников телекоммуникационной отрасли. Соединители выполняют в виде стеклянных наконечников, которые необходимо надёжно закрепить на оптоволокне.

В Пермском Политехе изобрели гидрогель для оптических соединителей
Фото: Wikimedia Commons by Adamantios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Приклеить не представляется возможным, потому что оптоволокно подвергается высокотемпературной обработке, которую никакой полимерный клей не выдерживает. Лазерная сварка неудобна для массового применения и не гарантирует плотного, без зазоров крепления — а это критически важно для надёжной передачи данных.

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета, похоже, сумели решить проблему. О своей разработке они рассказали в журнале Glass and Ceramics, сообщила пресс-служба ПНИПУ в среду.

Способ заключается в смачивании соединения раствором щёлочи и последующем нагревании. "Сам соединитель и оптоволокно сделаны из плавленого кремнезёма (кварца). Вступая в реакцию с гидроксидом натрия (щёлочью), он образует полисиликат натрия — материал, который склонен к гелеобразованию и обладает связующими свойствами. При нагревании он расширяется и закрепляет оптическое волокно в нужном положении", — объяснила научный сотрудник лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий ПНИПУ кандидат технических наук Марина Красновских.

После нанесения 0,1 М раствора NaOH на соединение его сутки выдерживали при температуре 90 °C, дополнительно нагревали до 250 °C в течение 15 минут. Результат — надёжная фиксация наконечника на оптоволокне непрерывной ячеистой структурой.

"Благодаря такому взаимодействию щёлочи с поверхностями деталей мы получили фиксирующий гидрогель", — заключила учёная.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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