Гидрогель из щёлочи придал превосходные свойства соединителю для оптоволокна — он передаёт данные без потерь

Разъёмные соединения волоконно-оптических линий связи — головная боль для работников телекоммуникационной отрасли. Соединители выполняют в виде стеклянных наконечников, которые необходимо надёжно закрепить на оптоволокне.
Приклеить не представляется возможным, потому что оптоволокно подвергается высокотемпературной обработке, которую никакой полимерный клей не выдерживает. Лазерная сварка неудобна для массового применения и не гарантирует плотного, без зазоров крепления — а это критически важно для надёжной передачи данных.
Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета, похоже, сумели решить проблему. О своей разработке они рассказали в журнале Glass and Ceramics, сообщила пресс-служба ПНИПУ в среду.
Способ заключается в смачивании соединения раствором щёлочи и последующем нагревании. "Сам соединитель и оптоволокно сделаны из плавленого кремнезёма (кварца). Вступая в реакцию с гидроксидом натрия (щёлочью), он образует полисиликат натрия — материал, который склонен к гелеобразованию и обладает связующими свойствами. При нагревании он расширяется и закрепляет оптическое волокно в нужном положении", — объяснила научный сотрудник лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий ПНИПУ кандидат технических наук Марина Красновских.
После нанесения 0,1 М раствора NaOH на соединение его сутки выдерживали при температуре 90 °C, дополнительно нагревали до 250 °C в течение 15 минут. Результат — надёжная фиксация наконечника на оптоволокне непрерывной ячеистой структурой.
"Благодаря такому взаимодействию щёлочи с поверхностями деталей мы получили фиксирующий гидрогель", — заключила учёная.
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