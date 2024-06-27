В России научились определять наличие воды на астероидах по пыли вокруг них

В МГУ разработан способ определения наличия воды на астероидах с точностью 50%

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова разработан способ определения наличия воды на астероидах с точностью 50%, сообщила в среду пресс-служба Российского научного фонда.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Метод основан на анализе состава пылевой экзосферы астероидов в ближней ультрафиолетовой части спектра. Его описание опубликовано в июньском выпуске журнала Solar System Research.

Вода на астероидах если и присутствует, то в форме льда, скрытого под поверхностью. Поэтому установить достоверно её наличие дистанционно весьма непросто. Учёные из МГУ предложили определять содержание льда в астероидах по пыли вокруг них. При приближении этих небесных тел к Солнцу она поднимается над их поверхностью подобно хвосту кометы, только намного слабее и не надолго — вместе с водяным паром из сублимировавшегося льда, если он есть.

У астероидов очень слабая гравитация, поэтому газопылевое облако — экзосфера — очень разрежённое, и в видимой части спектра оно малозаметно. В более коротковолновом ближнем ультрафиолете частицы льда обладают неплохой отражающей способностью.

Авторы методики протестировали её на 102 астероидах с орбитой до 4 а. е. от Солнца и убедились в достоверности 50%. Погрешность объясняется тем, что воду в космосе легко перепутать с некоторыми силикатами.

Это всё равно лучше, чем применяемый сейчас подход, предложенный американскими астрономами в 1970-х, основанный на линиях поглощения воды в инфракрасном диапазоне — у него точность не выше 30%.

"Предлагаемая нами методика актуальна для обнаружения водяного льда на астероидах, сближающихся с Землей. Для определения потенциальной угрозы важно оценивать их состав как можно более точно. С другой стороны, в отдалённой перспективе такие астероиды могут рассматриваться как источники важнейших внеземных ресурсов, в частности воды", — объяснил ведущий научный сотрудник Отдела исследования Луны и планет ГАИШ МГУ доктор физико-математических наук Владимир Бусарев.

Будущим покорителям космоса вода на астероидах пригодится в качестве сырья для ракетного топлива — её можно электролизом разлагать на водород и кислород.