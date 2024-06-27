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Мощный способ очистки воды наночастицами магнетита с серебром — моментально становится прозрачной

В Красноярске изобрели наночастицы для очистки сточных вод от органических красителей

2:10
Наука

Учёные Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Национального университета Пиндун на Тайване разработали наночастицы для очистки сточных вод от органических красителей. Результаты их работы опубликованы в журнале Applied Surface Science, сообщили в группе научных коммуникаций КНЦ СО РАН в четверг.

В Красноярске изобрели наночастицы для очистки сточных вод от органических красителей
Фото: КНЦ СО РАН by Анастасия Тамаровская is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

"Исследования методов очистки воды и поиск новых возможностей всё более востребованы. Актуальной становится тенденция к очистке воды с использованием магнитных наночастиц — их огромным преимуществом является возможность удаления из очищаемой жидкости с помощью магнитного поля и многократного последующего использования", — говорит научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского КНЦ СО РАН кандидат физико-математических наук Оксана Иванова.

В качестве такого адсорбента хорошо себя зарекомендовал магнетит. Учёные решили улучшить его свойства добавлением серебра. "Сочетание магнетита и серебра в наночастицах придаёт им особые свойства, поскольку серебро обладает высокой каталитической активностью, а магнетит характеризуется большим магнитным моментом", — объясняет Иванова.

Искомые наночастицы получили модифицированным сольвотермическим методом — то есть под воздействием высокой температуры и давления. Пористую структуру обеспечило применение в синтезе поливинилпирролидона. Материалы "выпекали" в автоклаве при 200 °C в течение шести часов — это время оказалось оптимальным для сохранения пористой поверхности и сильной намагниченности.

Результат проверили на растворах органических красителей — конго красного и метиленового синего. При добавлении наночастиц жидкости моментально становятся прозрачными. После можно собрать адсорбент магнитом, промыть его спиртом и использовать повторно.

Разработка превосходит аналоги по эффективности поглощения красителей, причём без добавления растворителей, заключила Оксана Иванова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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