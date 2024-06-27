Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

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NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн

Наука

NASA закажет у SpaceX космический корабль для контролируемого спуска МКС с её орбиты по истечении срока эксплуатации в 2030 году. Об этом решении агентство объявило в среду.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за 3 млн
Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

"Выбор американского спускаемого аппарата для Международной космической станции поможет NASA и её международным партнёрам обеспечить безопасный и ответственный переход станции на низкую околоземную орбиту по окончании её работы", — объяснил заместитель администратора Управления космических операций Кен Бауэрсокс в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В случае потери управления монструозная конструкция размером более 100 метров и массой 440 тонн может представлять реальную угрозу для людей и строений на земле. Специальный космический корабль аккуратно сведёт её с орбиты и они вместе сгорят в плотных слоях атмосферы.

Международную космическую станцию ​​эксплуатируют пять космических агентств: CSA (Канадское космическое агентство), ESA (Европейское космическое агентство), JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) и Государственная космическая корпорация "Роскосмос". Проект рассчитан до 2030 года, Россия намерена завершить своё участие в нём в 2028-м.

Космический корабль для спуска МКС оценили в 843 миллиона долларов, в ближайшее время NASA объявит закупку у SpaceX на эту сумму.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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