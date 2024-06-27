Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли

Учёные обнаружили графен в лунном грунте

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые обнаружили многослойный графен в лунном грунте, собранном зондом "Чанъэ-5", что предоставляет новые данные о геологической эволюции Луны и перспективы для будущего использования этого вещества.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи из Цзилиньского университета и Китайской академии наук проанализировали образец размером 2,9 на 1,6 мм, доставленный на Землю в 2020 году. Около 1,9% углерода в образце существует в форме графена. Специальный спектрометр выявил железосодержащие соединения, связанные с графеном. Используя микроскопические и картографические технологии, ученые подтвердили наличие графена в виде чешуек с двумя-семью слоями.

Графен мог образоваться в результате вулканической активности на ранних стадиях Луны и был ускорен солнечным ветром и метеоритными ударами, создающими высокотемпературные и высоконапорные условия. На Земле графен известен своими уникальными свойствами и стратегической важностью. Исследователи считают, что их работа поможет разработать недорогие способы производства графена и расширить его применение, что может стимулировать новые лунные исследования и значительные научные прорывы.

Ранее сообщалось, что астрономы объяснили рост сверхмассивных чёрных дыр.