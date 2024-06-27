Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли

Китайские ученые обнаружили многослойный графен в лунном грунте, собранном зондом "Чанъэ-5", что предоставляет новые данные о геологической эволюции Луны и перспективы для будущего использования этого вещества.
Исследователи из Цзилиньского университета и Китайской академии наук проанализировали образец размером 2,9 на 1,6 мм, доставленный на Землю в 2020 году. Около 1,9% углерода в образце существует в форме графена. Специальный спектрометр выявил железосодержащие соединения, связанные с графеном. Используя микроскопические и картографические технологии, ученые подтвердили наличие графена в виде чешуек с двумя-семью слоями.
Графен мог образоваться в результате вулканической активности на ранних стадиях Луны и был ускорен солнечным ветром и метеоритными ударами, создающими высокотемпературные и высоконапорные условия. На Земле графен известен своими уникальными свойствами и стратегической важностью. Исследователи считают, что их работа поможет разработать недорогие способы производства графена и расширить его применение, что может стимулировать новые лунные исследования и значительные научные прорывы.
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С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.