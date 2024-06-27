Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать цвет ламината
Стартовали съёмки сериала "Дети перемен" про жизнь "по понятиям"
Россияне смогут доехать до Северной Кореи на поезде
Стало известно, почему взрослая кошка бьет себя по мордочке задними лапами
Высокая стоимость страхования тормозит развитие такси
Продюсер Лавров оценил место будущего выступления Лаймы Вайкуле
Константин Кучаев объяснил спортивное долголетие вратаря Акинфеева
Простой способ заготовить щавель на зиму: подойдёт для салатов, супов и соусов
Синдром раздражённого кишечника вызывает акне
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма

Учёные обнаружили, что в Монголии существовал океан

1:37
Наука

Более 400 миллионов лет назад в Монголии произошло образование океана, вызванное подъемом горячих пород из мантии Земли. Этот океан просуществовал 115 миллионов лет.

Учёные обнаружили, что в Монголии существовал океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, исследует этот древний океан, чтобы лучше понять циклы Вильсона, которые описывают процессы распада и объединения суперконтинентов.

Исследователи изучали вулканические породы девонского периода (419-359 миллионов лет назад) на северо-западе Монголии. В 2019 году полевые исследования выявили, что 410-415 миллионов лет назад открылся Монголо-Охотский океан, сопровождаемый мантийным плюмом — потоком особенно горячих пород. Этот плюм разорвал кору, образованную в результате аккреции микроконтинентов.

Результаты показывают, что такие мантийные плюмы играют ключевую роль в начальной стадии цикла Вильсона, вызывая распад континентов и образование океанов. Исследование также отмечает, что Монголо-Охотский океан закрылся в том же месте, где и открылся, что характерно для жизненных циклов океанов.

Исследователи планируют использовать полученные данные для создания компьютерных моделей, чтобы лучше понять тектонические процессы древнего девонского океана.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новый переломный момент под антарктическим льдом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Как выбрать идеальную обувь для свадьбы: советы для невесты
Как Центробанк влияет на лимиты семейной ипотеки
Страховка не для пьяных:нетрезвые водители лишатся выплат по каско при аварии
Как правильно подстригать самшит?
В Иерусалиме турист арестован после инцидента с 11-летней девочкой
Певица Алсу заявила об изменениях в жизни на фоне новости о разводе
Учёные обнаружили залежи алмазов на Меркурии
Ветеринары рассказали, почему кошка линяет
Автоэксперт Криволуцкий: в жару машина может загореться из-за протечки топлива
Топ-5 стран с самыми высокими налогами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников