В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма

Учёные обнаружили, что в Монголии существовал океан

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Более 400 миллионов лет назад в Монголии произошло образование океана, вызванное подъемом горячих пород из мантии Земли. Этот океан просуществовал 115 миллионов лет.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, исследует этот древний океан, чтобы лучше понять циклы Вильсона, которые описывают процессы распада и объединения суперконтинентов.

Исследователи изучали вулканические породы девонского периода (419-359 миллионов лет назад) на северо-западе Монголии. В 2019 году полевые исследования выявили, что 410-415 миллионов лет назад открылся Монголо-Охотский океан, сопровождаемый мантийным плюмом — потоком особенно горячих пород. Этот плюм разорвал кору, образованную в результате аккреции микроконтинентов.

Результаты показывают, что такие мантийные плюмы играют ключевую роль в начальной стадии цикла Вильсона, вызывая распад континентов и образование океанов. Исследование также отмечает, что Монголо-Охотский океан закрылся в том же месте, где и открылся, что характерно для жизненных циклов океанов.

Исследователи планируют использовать полученные данные для создания компьютерных моделей, чтобы лучше понять тектонические процессы древнего девонского океана.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новый переломный момент под антарктическим льдом.