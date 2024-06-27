На Меркурии обнаружены километровые слои алмазов: значительная часть поверхности планеты покрыта графитом

Учёные обнаружили залежи алмазов на Меркурии

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования предполагают, что под поверхностью Меркурия может находиться слой алмазов толщиной несколько километров.

Фото: flickr.com by RidingWithRobots is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Данные от космического аппарата MESSENGER показывают, что значительная часть поверхности Меркурия покрыта графитом, что указывает на присутствие углерода с момента формирования планеты.

Для образования алмазов требуется высокое давление, что считалось невозможным на маленьком Меркурии с его низкой гравитацией. Однако новые модели гравитационного поля ставят это под сомнение. Исследования показали, что материалы на Меркурии могли подвергаться давлению в 7 гигапаскалей и температуре около 2000°C, что могло способствовать формированию алмазов, сообщает Nature Communications.

Учёные предполагают, что углерод вытеснялся наружу по мере затвердевания внутреннего ядра Меркурия, образуя слой алмазов. Высокие температуры могли преобразовать верхние части этого слоя в графит. Хотя неизвестно, сколько углерода было утрачено, считается, что значительная часть алмазов могла сохраниться между ядром и силикатной мантией планеты, возможно, влияя на создание магнитного поля Меркурия.

Ранее сообщалось, что учёные создали материал для превращения воздуха пустынь в воду.