Мощнейший судовой двигатель теперь работает на 100% водороде: его превратили в генератор чистой энергии

Wärtsilä 31, судовой двигатель, изначально предназначенный для работы на дизельном топливе или бензине, теперь используется для производства чистой, возобновляемой электроэнергии.
Занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый эффективный 4-тактный судовой двигатель в своем классе, он обладает высокой мощностью от 4,6 до 10,4 МВт.
Модель 31SG-H2 готова к работе на водороде, природном газе или их смеси, и может быть модернизирована для работы на 100% водороде. Вариант 31H2 работает на смешанном топливе. Оба двигателя претендуют на статус крупнейших в мире водородных генераторов при достаточном снабжении водородом.
Эти двигатели предназначены для укрепления сети возобновляемых источников энергии, поддерживая солнечную и ветровую энергетику без задержек и синхронизируясь с основной энергосистемой за 30 секунд. Используя водород, Wärtsilä обеспечивает 100% безуглеродное производство электроэнергии, сообщает Хайтек.
Концепция водородной электростанции прошла первую фазу сертификации TÜV SÜD. После прохождения еще двух сертификаций, водородные двигатели будут доступны к поставке к 2026 году.
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