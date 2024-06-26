Неандертальский ребёнок с синдромом Дауна дожил до 7 лет: обнаружено доказательство альтруизма древних племён

Исследователи в Испании обнаружили останки неандертальского ребенка с признаками синдрома Дауна, что необычно, так как он дожил до шести-семи лет.
Это указывает на то, что ребенок и его мать получали постоянную заботу и поддержку от племени.
Открытие было сделано при анализе костей, найденных в 1989 году на стоянке Кова-Негра в Валенсии. Анализ костей показал врожденные пороки развития внутреннего уха, совместимые с синдромом Дауна, что, вероятно, вызвало потерю слуха и головокружение. Доисторические дети с этим синдромом редко выживали дольше младенчества, поэтому находка особенно значима.
Среди доисторических людей известно пять случаев синдрома Дауна, и ни один из них не жил дольше 16 месяцев. Однако данный ребенок из Кова-Негра дожил до шести-семи лет, что стало возможным благодаря постоянной заботе со стороны социальной группы.
Исследователи отмечают, что мать ребенка не могла справиться с уходом в одиночку из-за высоких требований жизни неандертальцев, что подразумевает помощь других членов племени. Это открытие усиливает аргумент о существовании истинного альтруизма среди неандертальцев, так как помощь оказывалась ребенку, который не мог отплатить за неё взаимностью.
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