Вместо длительных сроков будут считанные минуты наказания: названо будущее тюрем

Учёный предсказал будущее тюрем

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученый Хашем Аль-Гайли представил революционную концепцию будущей тюрьмы под названием Cogniify, которая изменит подход к исполнению уголовных наказаний.

Фото: flickr.com by Харшлайт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вместо длительных лет заключения преступники смогут отбыть свое наказание за считанные минуты благодаря внедрению синтетических воспоминаний о совершенных преступлениях.

Проект Cogniify предполагает использование передовых технологий для создания искусственных воспоминаний, которые будут внедряться в мозг заключенных с точностью до деталей событий и переживаний, персонифицированных с точки зрения жертвы. Эти воспоминания генерируются искусственным интеллектом в реальном времени и создают эмоциональные состояния, необходимые для терапевтического воздействия, такие как раскаяние и сожаление.

Система включает в себя инновационное устройство, сочетающее виртуальную реальность с мозговыми имплантатами, которые вызывают реалистичные эмоциональные реакции у заключенных. Эти технологии предназначены для индивидуальной настройки под потребности каждого заключенного, учитывая тяжесть преступления и условия приговора.

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