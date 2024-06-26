Вместо длительных сроков будут считанные минуты наказания: названо будущее тюрем

Ученый Хашем Аль-Гайли представил революционную концепцию будущей тюрьмы под названием Cogniify, которая изменит подход к исполнению уголовных наказаний.
Вместо длительных лет заключения преступники смогут отбыть свое наказание за считанные минуты благодаря внедрению синтетических воспоминаний о совершенных преступлениях.
Проект Cogniify предполагает использование передовых технологий для создания искусственных воспоминаний, которые будут внедряться в мозг заключенных с точностью до деталей событий и переживаний, персонифицированных с точки зрения жертвы. Эти воспоминания генерируются искусственным интеллектом в реальном времени и создают эмоциональные состояния, необходимые для терапевтического воздействия, такие как раскаяние и сожаление.
Система включает в себя инновационное устройство, сочетающее виртуальную реальность с мозговыми имплантатами, которые вызывают реалистичные эмоциональные реакции у заключенных. Эти технологии предназначены для индивидуальной настройки под потребности каждого заключенного, учитывая тяжесть преступления и условия приговора.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новый переломный момент под антарктическим льдом.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.