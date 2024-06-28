Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать средство для подмышек: антиперспирант или дезодорант
Со дна Японского моря волонтёры достали русалку
"За рулём" разобрал преимущества и недостатки нового Haval H3
Experimental Physiology: Женщины с большой грудью легче переносят жару
Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде
Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье 
Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи
Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Ученые нашли бабочек, способных пересечь Атлантический океан без остановок

NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров

1:18
Наука

Международная исследовательская группа из Испании, Канады и других стран открыла новый вид бабочек Vanessa cardui, известных как репейницы, которые способны преодолевать рекордные дистанции по воздуху и пересекать Атлантический океан без промежуточных остановок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров
Фото: commons.wikimedia.org by Entomolo, CC BY-SA 4.0

Ученые выявили, что репейницы могут пролететь около 4,2 тысяч километров, мигрируя из Европы и Африки в Южную Америку. Основанием для этих выводов послужил анализ геномов насекомых, обнаруженных во Французской Гвиане.

Генетические данные указали на тесную связь с популяциями из Западной Европы, исключив тем самым североамериканское происхождение насекомых.

Хотя ранее было известно, что репейницы могут мигрировать на расстояния до 14,5 тысяч километров между Европой и Африкой, делая остановки для отдыха, на этот раз ученые установили, что для пересечения Атлантики бабочкам потребовалось лететь восемь дней без остановок.

Предполагается, что насекомые использовали для этого воздушные потоки, направляющие их к нужным берегам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде
Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье 
Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи
Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Как избежать долгов: закройте кредитные карты в срок
NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров
Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа
Ветеринары ответили, как понять настроение кошки по её глазам
Звезда "Брата" Андрей Федорцов заявил, что Алексей Балабанов был молчаливым человеком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников