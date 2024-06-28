Ученые нашли бабочек, способных пересечь Атлантический океан без остановок

NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная исследовательская группа из Испании, Канады и других стран открыла новый вид бабочек Vanessa cardui, известных как репейницы, которые способны преодолевать рекордные дистанции по воздуху и пересекать Атлантический океан без промежуточных остановок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Фото: commons.wikimedia.org by Entomolo, CC BY-SA 4.0

Ученые выявили, что репейницы могут пролететь около 4,2 тысяч километров, мигрируя из Европы и Африки в Южную Америку. Основанием для этих выводов послужил анализ геномов насекомых, обнаруженных во Французской Гвиане.

Генетические данные указали на тесную связь с популяциями из Западной Европы, исключив тем самым североамериканское происхождение насекомых.

Хотя ранее было известно, что репейницы могут мигрировать на расстояния до 14,5 тысяч километров между Европой и Африкой, делая остановки для отдыха, на этот раз ученые установили, что для пересечения Атлантики бабочкам потребовалось лететь восемь дней без остановок.

Предполагается, что насекомые использовали для этого воздушные потоки, направляющие их к нужным берегам.