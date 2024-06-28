Ученые нашли бабочек, способных пересечь Атлантический океан без остановок

Международная исследовательская группа из Испании, Канады и других стран открыла новый вид бабочек Vanessa cardui, известных как репейницы, которые способны преодолевать рекордные дистанции по воздуху и пересекать Атлантический океан без промежуточных остановок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые выявили, что репейницы могут пролететь около 4,2 тысяч километров, мигрируя из Европы и Африки в Южную Америку. Основанием для этих выводов послужил анализ геномов насекомых, обнаруженных во Французской Гвиане.
Генетические данные указали на тесную связь с популяциями из Западной Европы, исключив тем самым североамериканское происхождение насекомых.
Хотя ранее было известно, что репейницы могут мигрировать на расстояния до 14,5 тысяч километров между Европой и Африкой, делая остановки для отдыха, на этот раз ученые установили, что для пересечения Атлантики бабочкам потребовалось лететь восемь дней без остановок.
Предполагается, что насекомые использовали для этого воздушные потоки, направляющие их к нужным берегам.
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