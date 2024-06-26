Солнечная активность усиливается: Земле грозят новые геомагнитные бури

Вспышки мощнее бомбы: что делать, если солнечное пятно AR3723 снова ударит по Земле

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно на Солнце снова наблюдалось известное пятно, которое спровоцировало интенсивную солнечную вспышку, в результате чего на Земле были прерваны связи.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это солнечное пятно, ранее известное как AR3664 и AR3697, теперь получило обозначение AR3723. В мае оно уже вызывало мощную геомагнитную бурю класса G5, направленную на нашу планету. Возвращаясь под новым именем, пятно вызвало вспышку класса М9.3. Солнечные вспышки представляют собой выбросы радиации и энергии из активных участков Солнца — солнечных пятен.

Они могут сопровождаться выделением плазмы, вызывая геомагнитные бури при достижении земной атмосферы, а также полярные сияния и нарушения в радиосвязи, даже если выброс плазмы отсутствует.

Солнце делает полный оборот вокруг своей оси каждые 27 дней, что позволяет активным пятнам оставаться направленными на Землю до двух недель, прежде чем они уйдут из поля зрения. Когда пятно вновь появляется, оно получает новое наименование. Пятно AR3723 уже третий раз повернулось к Земле, хотя и уменьшилось в размерах. Эта вспышка класса М9.3 была близка к наивысшему классу Х и была зафиксирована 23 июня космическими аппаратами.

В результате в Западной Европе и Африке временно была прервана коротковолновая радиосвязь из-за ионизации газов в верхних слоях атмосферы под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучений, что осложнило передачу высокочастотных радиосигналов.

Ранее, как AR3697, пятно вызвало 28 вспышек класса М и 6 вспышек класса Х. Ученые предостерегают, что в ближайшие дни, когда пятно окончательно повернется к Земле, могут произойти новые сильные вспышки.