Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Луганске осудили за убийство героя России
Эксперт назвал лучшие маршруты для путешествий из Москвы
Что можно посадить в тенистых уголках сада?
ЧП под Воркутой: поезд сошёл с рельсов, десятки пострадавших
"Чудеса в группе Е": Украина вылетает, хотя по очкам не уступает лидеру группы
Почему кошки будят своих хозяев: истинные мотивы
Автоэксперты рассказали, как законно сэкономить при оформлении ОСАГО
Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом
В Боливии военные учинили переворот: демократия в опасности
Солнечная активность усиливается: Земле грозят новые геомагнитные бури

Вспышки мощнее бомбы: что делать, если солнечное пятно AR3723 снова ударит по Земле

2:10
Наука

Недавно на Солнце снова наблюдалось известное пятно, которое спровоцировало интенсивную солнечную вспышку, в результате чего на Земле были прерваны связи.

Вспышки мощнее бомбы: что делать, если солнечное пятно AR3723 снова ударит по Земле
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это солнечное пятно, ранее известное как AR3664 и AR3697, теперь получило обозначение AR3723. В мае оно уже вызывало мощную геомагнитную бурю класса G5, направленную на нашу планету. Возвращаясь под новым именем, пятно вызвало вспышку класса М9.3. Солнечные вспышки представляют собой выбросы радиации и энергии из активных участков Солнца — солнечных пятен.

Они могут сопровождаться выделением плазмы, вызывая геомагнитные бури при достижении земной атмосферы, а также полярные сияния и нарушения в радиосвязи, даже если выброс плазмы отсутствует.

Солнце делает полный оборот вокруг своей оси каждые 27 дней, что позволяет активным пятнам оставаться направленными на Землю до двух недель, прежде чем они уйдут из поля зрения. Когда пятно вновь появляется, оно получает новое наименование. Пятно AR3723 уже третий раз повернулось к Земле, хотя и уменьшилось в размерах. Эта вспышка класса М9.3 была близка к наивысшему классу Х и была зафиксирована 23 июня космическими аппаратами.

В результате в Западной Европе и Африке временно была прервана коротковолновая радиосвязь из-за ионизации газов в верхних слоях атмосферы под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучений, что осложнило передачу высокочастотных радиосигналов.

Ранее, как AR3697, пятно вызвало 28 вспышек класса М и 6 вспышек класса Х. Ученые предостерегают, что в ближайшие дни, когда пятно окончательно повернется к Земле, могут произойти новые сильные вспышки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле

Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Последние материалы
Как сбросить пять кг за одну неделю: эффективные рекомендации
Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане
Можно ли гулять с собакой без поводка
М1 в Беларуси: новые скоростные ограничения и достопримечательности
Почему стоит посадить на участке маки?
Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи
Чемпион ОИ Карелин не сомневается, что российским атлетам нужно участвовать в ОИ-2024
Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи
Голос Тора Иван Жарков заявил, что санкции почти не изменили дубляж фильмов
В Японии обнаружен смертельный штамм "плотоядных бактерий"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников