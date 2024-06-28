Ученые нашли в кишечнике вещество, уменьшающее риск запойного пьянства

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Microbiome: кишечные микробы выделяют кислоту, снижающую тягу к спиртному на 40%

Наука

Американские ученые из Университета Коннектикута обнаружили, что натриевая соль валеровой кислоты (короткоцепочечная жирная кислота, вырабатываемая кишечными бактериями) может существенно снизить склонность к запойному пьянству и концентрацию этанола в крови. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiome.

Microbiome: кишечные микробы выделяют кислоту, снижающую тягу к спиртному на 40%
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

Команда детально изучила влияние короткоцепочечных жирных кислот на потребление алкоголя у лабораторных мышей.

Эксперименты показали, что введение мышам натриевой соли валеровой кислоты снизило потребление алкоголя на 40% и уменьшило уровень этанола в крови на 53%.

Эти результаты сопровождались значительными молекулярными изменениями, что позволяет предположить, что натриевая соль валеровой кислоты может стать новым эффективным средством лечения пьянства.

Исследования показали, что валерат натрия не только снижал тягу к алкоголю, но и уменьшал тревожное поведение у животных.

Еще один важный аспект исследования заключался в оценке воздействия валерата натрия на функции мозга. С помощью секвенирования РНК миндалины, области мозга, ответственной за эмоциональную регуляцию, команда выявила значительные изменения в экспрессии генов, связанных с нейровоспалением, нейротрансмиссией, митохондриальной регуляцией и передачей сигналов рецепторов, связанных с G-белком.

Эти данные свидетельствуют о том, что валерат натрия воздействует на несколько сигнальных путей в мозге, что может объяснить его влияние на потребление алкоголя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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