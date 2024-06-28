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Ученые рассказали, как улучшить качество жизни при сердечной недостаточности

EJCI: ограничение соли в рационе улучшает жизнь при сердечной недостаточности

1:15
Наука

Долгое время считалось, что при сердечной недостаточности необходимо минимизировать потребление соли. Однако новый обзор научных данных показал, что эта стратегия не имеет доказанной эффективности. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Journal of Clinical Investigation (EJCI).

EJCI: ограничение соли в рационе улучшает жизнь при сердечной недостаточности
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Ученые проанализировали все исследования по этой теме, опубликованные с 2000 по 2023 годы. Они пришли к выводу, что ограничение потребления соли при сердечной недостаточности не влияет на выживаемость пациентов или частоту госпитализаций.

Тем не менее, выводы авторов не означают, что при сердечной недостаточности не нужно ограничивать соль вообще. Умеренное или строгое ограничение соли было связано с улучшением качества жизни пациентов и снижением риска гипертонии.

Некоторые исследования показали, что ограничение соли может быть вредным для людей с сердечной недостаточностью. Однако большинство качественных экспериментов были небольшими по масштабу. Поэтому требуются дополнительные исследования, чтобы определить оптимальное количество соли для пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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